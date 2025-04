La Cofradía del Rocío «no presenta daños sustanciales» en una primera valoración sobre las consecuencias de la lluvia

Rafael Rodríguez Málaga Miércoles, 16 de abril 2025, 14:16 Comenta Compartir

El tiempo jugó una mala pasada a la jornada procesional del Martes Santo, pero, sobre todo, a las dos cofradías que abrieron el día y plantaron sus cortejos al completo en la calle, Rocío y Nueva Esperanza. La primera sufrió dos fuertes aguaceros cuando el trono de la Novia de Málaga acabada de salir de la Tribuna de los Pobres y cuando marchaba por la plaza del Obispo, después de emprender su camino de vuelta, recortando por la calle Strachan y, por tanto, descartando la bajada completa de Larios y el resto del itinerario oficial. Y en el caso de la segunda, la hermandad del barrio de Nueva Málaga optó por guarecer al Nazareno del Perdón en el pasaje Zamarrilla, y a la Dolorosa, en la casa hermandad de la cofradía de la Amargura.

La manta de agua caída sobre Málaga durante esas horas complicadas preocupaba, y mucho, sobre todo, por la situación que estaban viviendo los participantes de ambos cortejos, músicos incluidos, y, por supuesto, por lo que pudiera afectar al patrimonio artístico, principalmente, a las imágenes, que tuvieron que ser cubiertas con plásticos en el caso del Señor de los Pasos y el Nazareno del Perdón.

Aunque todavía es pronto para valorar los posibles perjuicios en materia patrimonial, el hermano mayor del Rocío, Javier Martín, ha afirmado a SUR que la cofradía «no presenta daños sustanciales en una primera valoración», ha subrayado. «Hemos hablado con los bordadores Felicitación Gaviero y Francisco González, que son los autores del manto de la Virgen, y sus primeras estimaciones son positivas. Todavía hay que esperar a que se seque del todo, así como la saya y la túnica del Señor, pero no se aprecian desperfectos. Tan solo hemos observados que algunas zonas de las volutas de las cabezas de varal del Nazareno de los Pasos se han puesto de color blanco, pero no son desperfectos significativos», ha explicado Martín. «Los tronos están bien en una primera valoración. Retiramos el agua y no parece que hayan sufrido deterioro, al menos considerables. Y esta mañana nos hemos traídos los enseres, que tuvimos que dejar en la casa hermandad de los Estudiantes, ante la insistente lluvia. Sin embargo, sí nos preocupaba más el estado de las imágenes, pero, en principio, no se aprecian daños. El Señor sufrió más el agua, ya que la Virgen iba resguardada bajo palio. Las imágenes se han secado al aire, como recomiendan los expertos, y previamente, al Cristo le retiramos el pecherín que llevaba para preservarlo de los alfileres para la colocación de su vestimenta, al objeto de quitarle la humedad», ha aclarado el hermano mayor del Rocío, que, no obstante, pese al revés sufrido por las inclemencias meteorológicas, se ha congratulado por el comportamiento de todos los participantes.

«Pedimos a los nazarenos, principalmente, a los niños y jóvenes –la cofradía sacó más de mil hermanos con cirios–, que se salieran de la procesión para protegerse de la lluvia y siguieron hasta el final, acompañando a sus titulares», ha apuntado Javier Martín.