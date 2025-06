La Cofradía de los Dolores del Puente pone en marcha el proyecto para bordar las bambalinas del palio

La Cofradía de los Dolores del Puente pone fecha al estrenos de las bambalinas exteriores del palio de su Virgen. El cabildo de hermanos ha ... aprobado este jueves la realización de las cuatro bambalinas exteriores del baldaquino que cobija a la devota imagen en su trono, que seguirán un boceto que en su día dibujó el desaparecido Jesús Castellanos, 'alma mater de la cofradía y exhermano mayor de esta corporación, y que ha sido adaptado por Salvador Aguilar, miembro del taller de Manuel Mendoza, que será el encargado de su ejecución.

El diseño de la bambalina integra piezas de bordado con elementos de orfebrería. La mayor parte de la obra será realizada en hilo de oro fino sobre soporte de color negro, y contará con ornamentos vegetales y florales, y una sucesión de ánforas.

Asimismo, el conjunto sumará guirnaldas, para la zona superior de las bambalinas, y cartelas, que darán escolta a las ánforas de los paños. Ambos elementos serán labrados en orfebrería plateada, que, en combinación con el bordado en hilo de oro fino, supone un recurso muy característico de los palios antequeranos.

Según ha explicado a SUR el hermano mayor de los Dolores del Puente, Francisco José Muñoz, «ahora vamos a abordar las bambalinas exteriores, que es lo que ha aprobado el cabildo», ha indicado. «Empezaremos con el frontal y la idea pasa por hacer una bambalina por año. Esto significa que, si todo va bien, en 2029 podrían estrenarse, coincidiendo con el 25.º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores», ha manifestado Muñoz.

Ampliar Arriba, bosquejo de Castellanos; abajo, diseño de Salvador Aguilar. Sur

No obstante, la cofradía tiene claro que las bambalinas no se colocarán en el palio «hasta que no estén bordadas las cuatro exteriores», ha remarcado. «Creemos que estarán para 2029, pero hasta que no se finalicen las cuatro, no saldrán», ha insistido.

Cuando llegue ese momento del estreno, la corporación perchelera tendrá que abordar las bambalinas interiores, «pero ese proyecto será más a largo plazo. No nos hemos propuesto una fecha. Primero haremos las exteriores», ha subrayado Francisco José Muñoz.

Los bordados del conjunto procesional realizados hasta ahora corresponden a Felicitación Gaviero y Francisco González Lorente con la escuela taller de Pizarra, que fueron los encargados de materializar el techo de palio, y a los hermanos de la corporación, autores del manto, ambas obras diseñadas por Jesús Castellanos.