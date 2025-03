Huelin recibe a los primeros nazarenos con la salida procesional de Lágrimas del Carmen

Rafael Rodríguez Málaga Domingo, 23 de marzo 2025, 23:01 | Actualizado 23:42h. Comenta Compartir

Joseph Ratzinger se preguntaba mucho antes de convertirse en el papa Benedicto XVI cómo sería la Iglesia Católica en el año 2000 y vaticinaba, entre otras cuestiones, que «ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad […] y con la disminución de sus fieles, también perderá gran parte de los privilegios sociales». Llama la atención cómo el antecesor de Francisco ya avisaba, 30 años antes, lo que estaba por venir y reclamaba una Iglesia «más espiritual». En cambio, en el fenómeno de la piedad popular ha ocurrido todo lo contrario. Por eso no extraña que la Iglesia quiera dar ahora un papel protagonista, por primera vez en su historia, a las hermandades, y para ello las ha incluido en la programación del Año Santo ordinario 2025 con la celebración del denominado Jubileo de las Cofradías, que se desarrollará el próximo mes de mayo en Roma y que llevará a la Virgen de la Esperanza a la Ciudad Eterna y al Vaticano.

En Málaga, por ejemplo, el auge del fenómeno pío no solo se refleja en los cultos, en sus montajes, en la puesta en escena de los cortejos o en la labor social que hacen todas, sin ninguna excepción, sino que también se observa en el crecimiento, en las últimas décadas, del número de grupos parroquiales y asociaciones de fieles. El nivel adquirido por las hermandades, muchas de ellas con siglos de historia, lógicamente, no es el mismo que el que muestran estos otros grupos. La aportación económica que reciben las primeras de la Agrupación de Cofradías lo explica todo. Y la cifra de 'hermanos', tampoco es la misma. Caso aparte merecen algunas hermandades no agrupadas, que sí los tienen sin subvención agrupacionista, sí manifiestan ese avance en las formas y cuentan con una lista de hermanos muy a tener en cuenta. Pero la realidad es que las prohermandades, cuestiones estéticas, de presentación y de cantidad de hermanos aparte, ocupan su espacio en el orbe cofrade. La mayoría han sido acogidas en parroquias y el número de este tipo de corporaciones ha crecido tanto que, en Málaga, el calendario de salidas de cortejos con nazarenos se extiende durante prácticamente toda la cuaresma. Es más, la capital malagueña cuenta con procesiones de vísperas y con procesiones de vísperas de las vísperas, algo que ocurre en pocas diócesis y archidiócesis.

En los últimos años, la agenda de salidas la viene abriendo el Señor de las Misericordias, del barrio de El Tarajal, que procesionó este sábado, y, desde el pasado año, el protagonismo de la siguiente cita nazarena es para la Virgen Lágrimas del Carmen, que también, por segundo año consecutivo, inició su recorrido desde su actual sede, la parroquia del Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Huelin.

Ampliar Momento de la salida de la Virgen Lágrimas del Carmen. R. Rodríguez

Debido a los últimos coletazos de la borrasca Martinho, el cortejo se puso en marcha veinte minutos más tarde sobre el horario previsto, ya que, atendiendo a las previsiones meteorológicas, podían producirse lluvias hasta las 18 horas. Por tanto, el grupo parroquial prefirió demorar la salida y fue a las 17.20 horas cuando la cruz guía se plantó en la calle Ayala. Detrás del madero que anunciaba la cabeza de la comitiva se situaba una pequeña guardería, además del guion corporativo y una treintena de nazarenos portando cirios blancos y vistiendo túnica marrón, y capirote y cíngulo beige, color que presentaba igualmente la estola, con el escudo carmelita en su parte inferior. El estandarte de la Virgen y el libro de reglas figuraban también en una comitiva que cerrada por una nutrida presidencia, de la que formaban parte el párroco del Santo Ángel y canónigo de la Catedral, Federico Cortés, revestido y con bonete en mano, y el director de Cultura de la Diputación de Málaga, Antonio Roche, así como el cuerpo de acólitos, con seis ceroferarios, y un nazareno que portaba un cojín con la corona de espinas y los tres clavos de Cristo.

Salida

Eran las 17.30 horas cuando la Dolorosa del imaginero Israel Cornejo se echaba a andar, tras sonar el Himno Nacional, a cargo de la banda de música de Rincón de la Victoria. Acto seguido, se paró el trono para incorporar las patas, ya que salió desde el pórtico del templo, y al reanudarse la marcha sonó precisamente la composición 'Lágrimas del Carmen', dedicada a esta imagen por Juan Luis Leal Gallardo.

El cortejo continuó por la calle Ayala, en dirección al Centro, y pocos minutos más tarde, comenzó a chispear. Una de las jefas de procesión mandaba a los hermanos a caminar despacio, por miedo a que pudiera aumentar la lluvia. Sin embargo, todo quedó en un pequeño susto y el séquito continuó para buscar Fernán Núñez, hacia donde giró con la marcha 'A ti Manué', de Juan José Puntas, una de las composiciones 'top' de años atrás, que el grupo parroquial Lágrimas del Carmen quiso rescatar para este momento. «Tengo los pelos de punta», confesaba el capataz del varal 'A' al mayordomo de trono cuando la Virgen se mecía sin avanzar mientras se interpretaba el solo de corneta. Pero el primer punto de interés, donde aguardaban varios centenares de personas, se produjo unos metros más adelante, ante la capilla del colegio San Manuel, de las Hijas de la Caridad. Allí, los portadores, unos 75, cantaron el rezo del 'Ave María' que contiene la marcha 'Encarnación Coronada', de Abel Moreno, lo que desató el aplauso del público.

Ampliar La Dolorosa ante la capilla del colegio San Manuel. R. Rodríguez

La Dolorosa, vestida por Bernardo Espejo, lució un rostrillo de encaje y varias joyas, y, por supuesto, el escapulario carmelita. Figuraba en su trono de madera barnizada que, aunque carece de pretensiones artísticas –tan solo cuenta con una crestería de orfebrería, de Cristóbal Martos estrenada en 2024–, presentó este año notables mejorías, al ser adornado con un variado y nutrido exorno de flores, que tapaba huecos y el tren de velas, y se dispusieron unos pequeño arbotantes delanteros en color caoba, prestados por la Asociación Virgen del Carmen de la Junta de Caminos, de Puerto de la Torre. Y dos curiosidades más, en el frontal se hallaban dos grandes devociones de la ciudad, la Patrona de Málaga, en la hornacina del cajillo, y la Virgen del Carmen, detrás de la crestería. Las velas de la candelería mostraban, además, los escudos o fotografías de una veintena de prohermandades de Málaga, un signo de confraternidad con el resto de grupos parroquiales y asociaciones de fieles que procesionan durante la cuaresma en Málaga.

Tras este momento especial ante la capilla del colegio San Manuel, la procesión puso rumbo a los jardines de Huelin, donde accedió a las 19.35 hora, cuando la tarde empezó a caer y después de cruzar las vías del tren de la calle Ferrocarril del Puerto. En ese instante, la banda de Rincón de la Victoria atacó con 'Soleá dame la mano', de Font de Anta, una delicia para el oído.

Ampliar Presidencia del grupo parroquial Lágrimas del Carmen. R. Rodríguez

De vuelta al Santo Ángel, la Virgen Lágrimas del Carmen recibió una gran petalada en la calle Cómico Riquelme, y en Orfila, sonó 'Mi Amargura', otra marcha que provocó los aplausos de los allí congregados.

El encierro de la imagen, a las 22 horas, llegó, primero, con 'El día del Señor' enlazada con 'Siempre la Esperanza'. Los vivas se sucedieron en una noche algo fría con la primavera inaugurada. Y unos minutos después, turno para 'Triana', la Salve Marinera y el Himno Nacional, que puso el punto y final a las 22.25 horas con la entrada al templo de la Virgen de cara al público.

Con la salida procesional de la Dolorosa Lágrimas del Carmen este domingo, Huelin recibió, por tanto, el primero de los tres cortejos nazareno que derramarán cera en el barrio. Le sucederán el Nazareno de la Salud, el sábado 5 de abril, que se estrenará en la calle, y la Hermandad de la Mediadora, el próximo Miércoles Santo.