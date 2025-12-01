Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de la banda de Miraflores y Gibraljaire, en La Malagueta. Sur

La banda de música Miraflores y Gibraljaire ofrecerá un concierto de cuaresma en Málaga y Sevilla

La reconocida formación musical ha programado una serie de actos para celebrar su cincuentenario fundacional

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:20

Comenta

La banda de música Miraflores y Gibraljaire conmemora medio siglo de vida con un extenso programa de actividades que se desarrollará entre finales de este ... año y todo 2026. La efeméride pone en valor la trayectoria de una de las formaciones más reconocidas de Málaga, clave en la vida cultural y cofrade de la ciudad, aunque en los últimos años no participe ya en la Semana Santa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  5. 5

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La banda de música Miraflores y Gibraljaire ofrecerá un concierto de cuaresma en Málaga y Sevilla

La banda de música Miraflores y Gibraljaire ofrecerá un concierto de cuaresma en Málaga y Sevilla