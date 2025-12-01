La banda de música Miraflores y Gibraljaire ofrecerá un concierto de cuaresma en Málaga y Sevilla

La banda de música Miraflores y Gibraljaire conmemora medio siglo de vida con un extenso programa de actividades que se desarrollará entre finales de este ... año y todo 2026. La efeméride pone en valor la trayectoria de una de las formaciones más reconocidas de Málaga, clave en la vida cultural y cofrade de la ciudad, aunque en los últimos años no participe ya en la Semana Santa.

El cincuentenario, cuyo comité de honor preside el rey Felipe VI, se abre el próximo 27 de diciembre, sábado, con el concierto de Navidad e inaugural del 50.º aniversario, en el salón de actos del colegio Gibraljaire. Apenas unos días después, el 2 de enero, la misma sede acogerá el concierto de Año Nuevo.

Dentro del programa, los actos cofrades ocuparán un lugar central, devolviendo a la banda a un ámbito del que fue referencia durante décadas. Así, el 7 de marzo, tercer sábado de cuaresma, se celebrará el recuperado Concurso Internacional de Composición de Marchas Procesionales 'Maestro Perfecto Artola', que alcanzará su sexta edición –tercera en esta nueva etapa–, convocado en la iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. A este concurso se sumarán dos conciertos de cuaresma que tendrán como marco de celebración la Catedral de Málaga, el viernes 20 de marzo, y el Real Alcázar de Sevilla, al día siguiente. Estas dos citas llegarán para subrayar el vínculo histórico de la banda con la música procesionales

De igual forma, en febrero, aún por determinar el día, está prevista la mesa redonda 'Miraflores, 50 años en la Semana Santa de Málaga', que se celebrará en el salón de la Agrupación de Cofradías y en el que repasará la aportación de la formación a la Semana Mayor de la ciudad. Será, pues, una oportunidad para rememorar una etapa en la que la reputada banda acompañó a varias hermandades y estrenó marchas hoy consideradas de referencia.

Tras la Semana Santa, el calendario de la efeméride continúa el 9 de mayo de 2026 con un concierto de música de Cine en la barriada de Miraflores de los Ángeles y la gira provincial de Pasodobles Taurinos, que se desarrollará de mayo a septiembre en diversas plazas de toros de la provincia malagueña.

Por otro lado, en julio está previsto el certamen de Interpretación de Pasodobles Taurinos en la plaza de toros de La Malagueta, y ya en septiembre, el Ateneo de Málaga acogerá la mesa redonda 'Medio siglo de Miraflores, la banda sinfónica de Málaga', mientras que el 3 de octubre, en el Palacio de la Aduana, se celebrará un concierto de música española.

Entre octubre y noviembre se podrá visitar la exposición 'Miraflores, 50 años de música en Málaga', que acogerá el espacio entre edificios de la Diputación y ofrecerá un recorrido por la historia de la formación, desde su origen en 1975, como la primera banda juvenil de la ciudad, hasta su consolidación como una cantera de músicos para orquestas y conservatorios.

El cincuentenario de la banda de música Miraflores y Gibraljaire culminará el 19 de diciembre de 2026 con el concierto sinfónico y de clausura de la efeméride, en el teatro Cervantes.

Premios

Esta banda es la titular de la plaza de toros de La Malagueta desde 1985 y en el ámbito cofrade, ha participado en innumerables actos, caso del pregón oficial de la Semana Santa de Málaga y sus varias veces repetida intervención en los conciertos 'Bajo Palio' de Canal Sur Radio. En Málaga capital ha acompañado a las cofradías del Huerto, Dulce Nombre, Pasión, Dolores del Puente, Cautivo, Rescate, Penas, Paloma, Fusionadas, Rico, Expiración, Misericordia, Monte Calvario, Piedad, Sepulcro, Resucitado y Sagrado Corazón entre otras; así como a cofradías de distintos puntos de la provincia, tanto de gloria como de pasión. En la última Semana Santa acompañó el Jueves Santo al Dulce Nombre de Jesús Nazareno de Pizarra y al Santo Entierro, el Viernes Santo, de la Hermandad de la Vera Cruz de Almogía.

Toda su labor cultural y cofrade le han hecho valedora de distintos galardones a nivel institucional, como la distinción con el Escudo de la Ciudad, por parte del Ayuntamiento de Málaga; la Medalla de Oro de la provincia, otorgado por la Diputación de Málaga; el nombramiento de Socio de Honor del Museo Interactivo de la Música de Málaga; y en dos ocasiones el Premio 'Nazareno del año', concedido por la Cadena Ser por su contribución a la Semana Santa de Málaga.

La banda nació en 1975 de la mano de Perfecto Artola Prats y José María Puyana Guerrero, por iniciativa de Claudio Gallardo, gerente de la Caja de Crédito del Sur, entidad impulsora del proyecto.