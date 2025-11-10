Baile de bandas para la Semana Santa de Málaga del próximo año

Desde el mes de junio hasta ahora se viene advirtiendo un baile de bandas cara a la Semana Santa de 2026 que contrasta con el ... inmovilismo imperante de este año, con solo tres variaciones tras los tronos de las Vírgenes del Gran Perdón y de la Estrella, con las bandas del Rocío y la sinfónica de la Trinidad, respectivamente, y del Crucificado de la Vera Cruz, igualmente con la formación que lleva el nombre de la Dolorosa de la Cofradía del Cautivo.

Cierto es que, en la Semana Santa de 2022 y 2024, curiosamente dos años pares, se produjeron bastantes cambios en el acompañamiento de los titulares. De hecho, en la primera después de la pandemia se registraron hasta doce movimientos, y en la segunda, once. Sin embargo, la Semana Santa de 2026, otra vez año par, va camino de convertirse, si ya no lo ha hecho, en la que más novedades musicales presente de, al menos, las últimas décadas.

Ampliar Componente de la banda Redención de Córdoba, que en 2026 no saldrá tras el Señor de la Cena. Migue Fernández Años pares, los de mayor movimiento Curiosamente, en los últimos años pares se han registrado el mayor número de baile de bandas para la Semana Santa de Málaga. Por poner algunos ejemplos que lo demuestran, en 2022, con la vuelta procesional después de la pandemia, se contabilizaron hasta 12 cambios. Así, la Pollinica salió con la agrupación musical La Clemencia de Jerez de la Frontera; la Virgen del Amparo, con la banda de música de Lora del Río; el Nazareno de la Salutación, con la agrupación musical San Lorenzo Mártir; el grupo escultórico del Prendimiento, con la agrupación musical Las Angustias de Alcalá la Real; la Virgen de Dolores y Esperanza, con la banda de música Cruz del Humilladero desde la Catedral hasta su encierro; la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad de la Hermandad de la Crucifixión, con la de música Jesús Nazareno de Almogía; el Señor de la Sentencia, con la agrupación musical Arroquia Martínez de Jódar; la Dolorosa de las Penas, con la Paz; la Virgen de la Estrella, con la banda de música Las Golondrinas de Vélez-Málaga; el Cristo de la Exaltación, con las cornetas y tambores Coronación de Campillos; la Virgen de Mediadora de la Salvación, con la banda de Villa de Osuna; y las Angustias, con Maestro Infantes de Los Barrios. En 2024 se produjeron once cambios. De este modo, la Pollinica firmó para su grupo escultórico de la Entrada en Jerusalén a la agrupación musical de la Vera Cruz de Campillos; las cornetas y tambores Jesús Cautivo hicieron lo propio con el Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre; el Prendimiento contrató a la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona para el trono cristífero; los Estudiantes, a la banda de música de la Paz para la Virgen de Gracia y Esperanza; Mediadora se decantó por dos nuevas formaciones, las cornetas y tambores del Paso y la Esperanza y la de música de Cruz del Humilladero para el Nazareno Redentor y su Dolorosa; el Cristo de la Expiración recuperó a su banda de antiguos alumnos, tras dejar la de Vera Cruz de Almogía; la Virgen del Gran Poder de la Misericordia empezó a salir con la banda de música de Cruz del Humilladero; la Esperanza apostó por fin por las cornetas y tambores de la archicofradía para el Nazareno del Paso; Santa Cecilia se dispuso tras el trono del Yacente de la Paz y la Unidad de la Hermandad del Monte Calvario; y el Descendimiento contrató a banda del Rocío para la Virgen de las Angustias. En cambio, para las procesiones de 2023, año impar, tan solo se realizaron ocho cambios: el Cristo de la Crucifixión fue acompañado por las cornetas y tambores del Carmen; la Virgen de los Dolores del Puente, con Eloy García de la Expiración, que, con anterioridad, salía con el Cristo del Perdón y este pasó a contar con los sones de la banda de música Santa Cecilia; la Virgen del Rocío, con su formación musical, que se estrenaba como banda; el Nazareno del Perdón, con la agrupación musical Rescate de Linares a la ida y Virgen de Gracia de Archidona a la vuelta; la Dolorosa de Nueva Esperanza, con la banda de Zamarrilla; y el Nazareno del Paso, con la Sinfónica de la Trinidad, que reemplazó a la mítica banda de Miraflores y Gibraljaire. No obstante, aunque los movimientos en el acompañamiento musical están a la orden del día desde que la música procesional cobra la importancia que tiene en la actualidad, lo cierto es que la Semana Santa de 2026 llegará cargada de novedades, lo que refrenda la dimensión que ha alcanzado y el esmero que ponen las cofradías por buscar la mejor opción dentro de las posibilidades de cada una y disponibilidad de la formación.

El baile de bandas para el próximo año lo ha abierto Bomberos que, aunque se trata de una formación que, hasta ahora, no acompañaba a un titular, esta circunstancia, unido a su crecimiento musical y en número de componentes, le ha llevado a abandonar la capital el Miércoles y Jueves Santo, y en lugar de abrir los cortejos de la Paloma y la Misericordia, marchará tras los tronos de Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli) de San Roque y el Nazareno El Pobre de Vélez-Málaga, respectivamente.

En cuanto a los acompañamientos detrás de las imágenes, el cambio que más ha dado que hablar para la Semana Santa de 2026 afecta directamente a la Archicofradía de la Sangre, ya que la banda de música de la Paz ha decidido poner punto y final a una relación de 26 años para tocar el próximo Miércoles Santo en Sevilla detrás del paso de la Dolorosa del Buen Fin de la Hermandad de la Lanzada. Este contrato llevó también a la excelente banda malagueña a la capital hispalense a acompañar el pasado 4 de octubre a la Esperanza Divina Enfermera, titular igualmente de La Lanzada. Ante este movimiento, la Sangre se ha decantado por la banda de Zamarrilla para su imagen mariana.

Ampliar Músicos de la banda de La Paz, que se estrenará en la Semana Santa de Sevilla. Migue Fernández

De igual modo, ha sorprendido la recisión del contrato, de forma unilateral, que unía desde 2019 a la banda de cornetas y tambores del Carmen con la Hermandad de Zamarrilla para poner los sones detrás del trono del Cristo de los Milagros. Tras esta ruptura, la corporación del Jueves Santo anunció el pasado mes de agosto que las cornetas y tambores de Jesús Cautivo irán tras el Crucificado de Palma Burgos, al desvincularse esta formación de la Misericordia, también del Jueves Santo, y el Chiquito se estrenará con la banda del Carmen.

Asimismo, ha llamado la atención, dado el tiempo de vinculación, el final de la banda de la Paz con la Virgen de la Salud, tras 21 años transcurrido, el de Jesús del Rescate con la agrupación musical San Lorenzo Mártir, durante once años, o el de la Humildad y la banda del Maestro Eloy García de la Expiración, que ha seguido los pasos de la Virgen de la Merced, y el de la Cena con la agrupación musical Redención de Córdoba, en ambos casos con un vínculo de una década. Sobre estos cambios, hay que indicar que la Salud ha contratado a la banda de Zamarrilla; el Rescate, a la agrupación musical Santa Cruz de Huelva para el grupo escultórico; y la banda de música Cruz del Humilladero pondrá los sones al trono de la Virgen de Gracia, en detrimento de la Vera Cruz de Almogía.

Por su parte, la Cena ha firmado para el grupo escultórico a la agrupación musical Virgen de la Estrella de Dos Hermanas, que ya estuvo en Málaga la pasada cuaresma para participar en la procesión de regreso del Señor de Álvarez Duarte con motivo del vía crucis de la Agrupación de Cofradías.

Tanto los dos cambios efectuados en el Rescate como el acometido en la Cena han sido muy bien acogidos por el público que sigue la música procesional, si bien la decisión llevada a cabo en la hermandad del Jueves Santo no afectará al nivel musical, dado que tanto La Redención de Córdoba, la agrupación saliente, como Virgen de la Estrella de Dos Hermanas, la contratada, son dos formaciones de primer nivel.

Bandas de nivel

También constituirán novedades importantes y muy aplaudidas los casos de la Pollinica, al contar con la banda de la Paz para su Virgen del Amparo, que ha estado vinculada a Santa Cecilia durante los dos últimos años; la Hermandad del Dulce Nombre, al firmar a la agrupación musical Lágrimas de Dolores de San Fernando, otra formación de nivel, para ir detrás del trono del Señor de la Soledad en sustitución del Recate de Linares, que ha estado acompañando a la imagen capuchinera durante los dos últimos años; y Nueva Esperanza, con la contratación de la agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda para la subida del Nazareno del Perdón desde el Centro hasta su barrio –la hermandad cuenta con dos bandas para su titular, debido al largo recorrido–, trayecto que venía haciendo la agrupación Virgen de Gracia de Archidona.

Ampliar Músico de la Esperanza en la tarde del Jueves Santo. Migue Fernández

Otros movimientos ya confirmados son la contratación de la malagueña agrupación musical San Lorenzo Mártir con el Señor de la Sentencia, que contaba estos años con Arroquia Mártinez de Jódar, y la desvinculación de la Cofradía del Amor con la banda de música Maestro Eloy García de la Expiración, que figuraba tras la Virgen de la Caridad y que a partir del año que viene irá con los sones de la banda de la Cofradía del Rocío, mientras que la formación de la Expiración, que curiosamente tampoco tocará con la Divina Pastora de las Almas durante el tiempo de gloria –la congregación de Capuchinos se decanta por la sinfónica de la Trinidad–, pasará a acompañar a la Virgen de las Angustias del Descendimiento.

Motivos

Sobre los motivos que están provocando estos cambios en las formaciones musicales, Alejandro Cerezo, gran conocedor de la música procesional, opina que «quizá no haya un único motivo», señala. «Creo que funcionamos por oleadas o estados de ánimo y ahora se ha instalado un estado de ánimo en que hay que revisar los contratos de bandas, al igual que a comienzos del 2000 todas las cofradías encargaron sayas bordadas», recuerda.

Asimismo, Cerezo añade que existe un «cambio en la gestión de las bandas» hacia un modelo «mucho más comercial y, me permito decir, 'agresivo'», subraya. «Esa presión que ejercen las bandas sobre instituciones, ofrecimientos, rebajas de precio o prestaciones en forma de rendimiento, de montarles más marchas o de incluir packs con traslados, funciones y demás, generan una espiral de cambios de contratos», apunta Cerezo, al tiempo que afirma que muchas hermandades y bandas «han entrado en una inercia de sobreexposición mediática», asegura el exhermano mayor de los Dolores de San Juan y actual delegado de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías.

En este sentido, Alejandro Cerezo considera que «a veces, esa sobreexposición construye una necesidad artificial de 'cambiar de aires' y se dan casos en los que, ciertamente, no hay motivos objetivos para sustituir una banda o para que ésta decida marcharse, salvo que subyazcan otros motivos extramusicales, como ocurre con los asuntos del varal. A nadie escapa que hay bandas que fidelizan varales y que siguen en algunos tronos porque estos se llenan, a pesar de que en el seno de las hermandades no acabe de convencer ese acompañamiento», concluye Cerezo.

Por su parte, Francisco Javier Criado, profesor de composición en el conservatorio de Motril y presidente de la banda de música Virgen del Rocío, opina que este baile de formaciones musicales que se está dando se debe «a la convergencia de muchos factores, pero, sobre todo, a la presencia de las redes sociales que está siendo tan determinante para la vida de las hermandades y que en ocasiones lo está 'desquiciando' todo un poco», se lamenta. «Tengo un concepto por desarrollar que es la 'tuiterización' de las cofradías, y eso se aplica también a las bandas. Las cofradías se han contagiado por las redes y han entrando en una rueda de, a ver quién es más efectista y competitiva, que nadie puede parar; lo que ya sabemos que provocan las redes sociales», asegura Criado.

El compositor, además, afirma que no es un fenómeno que no solo se está dando en Málaga y tampoco es la única razón que está animando al cambio de 'cromos', como se observa en algunos casos, pero sí tiene claro que las hermandades están «condicionadas y contagiadas por un desquiciamiento general, una ventana de oportunidades sin límites, y una cantidad de estímulos incontrolables. Se busca y se piensa sobre todo en el efecto y el impacto que va a tener tal decisión», declara. «Si no estás en redes, no existes. Una banda con buena presencia en redes tiene mucho ganado para el mercado de las cofradías. Puntualizaría que el mercado siempre ha estado ahí, pero hoy día está muy agitado por las redes», apunta Francisco Javier Criado, autor de marchas como 'La tarde azul', recién estrenada en la calle para el centenario de la Hermandad del Prendimiento, o 'Puerta del Cielo', pieza conocidísima que suena ya en toda Andalucía.