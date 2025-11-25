El Aula Divina Pastora abre el curso con más apoyo escolar en Capuchinos

El Aula Divina Pastora, una de las acciones caritativas que promueve la Congregación de la Divina Pastora de las Almas, ha puesto en marcha el ... curso 2025-26. Esta iniciativa refuerza su labor de apoyo escolar gratuito a menores del barrio de Capuchinos, donde se establece la corporación letífica, y zonas cercanas, con especial atención a familias con menos recursos.

El proyecto consolida de esta manera su papel fundamental para reducir desigualdades y acompañar a los niños y niñas en su trayectoria académica.

Como principal novedad para este curso, el Aula Divina Pastora se han puesto a disposición de los centros educativos de la zona, que podrán derivar a alumnos que necesiten refuerzo académico. En este sentido, el área social de la congregación ya trabaja en coordinación con los centros Colegio Divina Pastora (Fundación Victoria), San Juan de Dios La Goleta (Hijas de la Caridad), San José de la Montaña (Madres Desamparados) y el CEIP Miguel de Cervantes.

Esta coordinación permitirá adaptar mejor las sesiones, garantizar una comunicación fluida con el profesorado y ofrecer un acompañamiento más ajustado a cada caso.

Además de las derivaciones escolares, el Aula Divina Pastora continúa recibiendo solicitudes a través de Cáritas Parroquial y permanece abierto a cualquier familia que lo requiera.

Clases

Las clases se desarrollarán los martes y jueves por la tarde en las dependencias de la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, donde el alumnado trabajará en grupos reducidos con el apoyo del equipo de voluntariado.

El proyecto cuenta un año más con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, una aportación que permite sostener y ampliar un servicio que se ha consolidado como referente para el barrio.

Este proyecto, creado durante el camino preparatorio de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas con la intención de permanecer y crecer, ha recibido ya más de una docena de solicitudes para el nuevo curso. No obstante, el periodo de inscripción seguirá abierto durante todo el año para atender nuevas necesidades. Las familias interesadas pueden contactar mediante el correo 'aula@divinapastora.org'.