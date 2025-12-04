La Archicofradía de la Esperanza votará cuál será el recorrido de regreso el próximo Jueves Santo: estas son las dos opciones

El debate sobre horarios e itinerarios sigue abierto en la Archicofradía del Paso y la Esperanza. La corporación ha convocado para el próximo día 10, ... a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas en segunda, un cabildo extraordinario para que sus hermanos voten entre dos opciones de regreso de la procesión del Jueves Santo del año próximo, una vez que discurra por el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, que termina junto a la torre sur de la Catedral.

Una de esas opciones consiste en repetir el recorrido por la calle Carretería que se llevó a cabo la pasada Semana Santa; y la otra en que, una vez que salga del recorrido oficial, la procesión gire a la izquierda por la calle Strachan y busque su sede por el entorno de las plazas de Félix Sáenz y Arriola. En ambos casos, el cortejo se encamina hacia el itinerario común de las procesiones por el puente de la Esperanza y el pasillo de Santa Isabel.

El itinerario de retorno de la propuesta que mantendría el paso por Carretería es por plaza del Obispo, Molina Lario, plaza del Siglo, Granada, plaza del Carbón, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Fernán González, plaza de Enrique García-Herrera (Camas), Moreno Carbonero, Guillén de Castro, Atarazanas, Prim, puente de la Esperanza, Hilera, y glorieta de Lola Carrera hasta el encierro, que se produciría a las cinco y cuarto de la madrugada (hora de llegada de la cruz-guía).

La otra opción plantea un recorrido de vuelta por Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, plaza de Félix Saénz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, puente de la Esperanza, Hilera, y glorieta de Lola Carrera. En este caso, el encierro se adelantaría a las cuatro menos cuarto de la madrugada.

Este debate en el seno de la Esperanza se debe a la inquietud que generó en la corporación lo tardío del encierro de esta pasada Semana Santa, en la que se retomó el paso por Carretería, en torno a las siete y media de la mañana del Viernes Santo. De hecho, a nivel interno ha llegado a barajarse la posibilidad de dejar de ser la última del Jueves Santo con tal de ver anticipada la hora de finalización de la salida procesional.

La urgencia de este cabildo se debe a que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y la Policía Local quieren disponer de los horarios e itinerarios de todas las cofradías antes del próximo día 15 de diciembre.