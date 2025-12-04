Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Virgen de la Esperanza, en su salida procesional del Jueves Santo. Hugo Cortés

La Archicofradía de la Esperanza votará cuál será el recorrido de regreso el próximo Jueves Santo: estas son las dos opciones

La corporación convoca un cabildo extraordinario para decidir entre volver a pasar por la calle Carretería o acortar camino por la calle Strachan

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

El debate sobre horarios e itinerarios sigue abierto en la Archicofradía del Paso y la Esperanza. La corporación ha convocado para el próximo día 10, ... a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas en segunda, un cabildo extraordinario para que sus hermanos voten entre dos opciones de regreso de la procesión del Jueves Santo del año próximo, una vez que discurra por el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga, que termina junto a la torre sur de la Catedral.

