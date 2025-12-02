Estos son los actos en torno al 75.º aniversario de la Virgen de los Dolores de Tolox

Tolox celebrará este mes de diciembre uno de los acontecimientos más significativos para el orbe cofrade de este municipio malagueño: el 75.º aniversario ... de la llegada y bendición de la Virgen de los Dolores, una imagen realizada en 1950 por el imaginero sevillano Sebastián Santos, uno de los referentes de la escultura procesional del siglo XX, y restaurada por Juan Antonio Aguilar. Para conmemorar esta efeméride, la Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los Dolores ha organizado un completo programa de actos que se desarrollará los días 8 y 19 de diciembre.

La jornada central será este lunes, 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Así, a las 10 horas, se abrirá la parroquia de San Miguel Arcángel para la veneración pública de la efigie mariana, que este año adquiere especial relevancia, al cumplirse tres cuartos de siglo desde su llegada a Tolox.

A las 11 horas se celebrará la solemne eucaristía en honor a la Dolorosa, oficiada por el párroco del templo, Juan Manuel Caracuel Merchán. Al finalizar la eucaristía, comenzará la exaltación dedicada a la Virgen de los Dolores, a cargo del cofrade y comunicador José María Vera, quien tratará los 75 años de la imagen de Sebastián Santos. La mañana concluirá con la exposición de la talla en devoto besamanos.

Esperanza

Los actos continuarán el 19 de diciembre, un día después de la solemnidad de la Esperanza, con la celebración de una eucaristía que pondrá de relieve la esperanza en los dolores de María Santísima. La eucaristía comenzará a las 18 horas, nuevamente presidida por Caracuel Merchán. Media hora después, a las 18.30 horas, se iniciará el solemne rosario vespertino, presidido por la Dolorosa, que recorrerá las calles del pueblo. Este rosario contará con la participación de la Escuela Municipal de Música de Tolox, que aportará el acompañamiento musical a lo largo del itinerario.

El recorrido previsto será el siguiente: García Rey, plaza Alta, Ancha, Chorrue­lo, Chopo, San Cristóbal, Travesía San Cristóbal, Balcón San Cristóbal, Río Verde, plaza Alta, García Rey y regreso al templo.

Con este programa de actos, Tolox rinde homenaje no solo a su Virgen de los Dolores, sino también al legado artístico de Sebastián Santos, uno de los escultores más influyentes de la imaginería contemporánea.

La hermandad invita a vecinos y visitantes a participar en esta conmemoración histórica, que se espera se convierta en uno de los eventos más emotivos del año para la localidad.