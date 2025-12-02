Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Virgen de los Dolores de Tolox, obra de Sebastián Santos. Sur
Provincia

Estos son los actos en torno al 75.º aniversario de la Virgen de los Dolores de Tolox

Se celebrarán entre el 8 y 19 de diciembre y contará con una exaltación, pronunciada por José María Vela

Rafael Rodríguez

Rafael Rodríguez

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:30

Tolox celebrará este mes de diciembre uno de los acontecimientos más significativos para el orbe cofrade de este municipio malagueño: el 75.º aniversario ... de la llegada y bendición de la Virgen de los Dolores, una imagen realizada en 1950 por el imaginero sevillano Sebastián Santos, uno de los referentes de la escultura procesional del siglo XX, y restaurada por Juan Antonio Aguilar. Para conmemorar esta efeméride, la Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los Dolores ha organizado un completo programa de actos que se desarrollará los días 8 y 19 de diciembre.

