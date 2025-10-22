Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gonzalo Pallarés, en un momento de la entrevista

Gonzalo Pallarés, psicólogo experto en adicciones del centro de desintoxicación Brisa

Adicciones: benzodiacepinas
«Vivimos en un contexto de precariedad que genera estrés y lo más fácil es que el médico te recete»

Ana Barreales

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:16

El consumo de benzodicepinas ha crecido un 25% en la última década y un 7,7% de la población toma piscofármacos como el Lorazepam o ... Diazepam a diario. España es el país del mundo donde más se consumen este tipo de sustancias, que son fáciles de prescribir, porque se recetan para tratar la ansiedad, depresión, insomnio, contracturas..., y a veces difíciles de dejar. Gonzalo Pallarés, psicólogo experto en adicciones del centro Brisa explica que vivimos en un contexto de precariedad: «El hecho de no poder acceder a una vivienda o tener un trabajo que no nos permite una vida normalizada genera estrés y ansiedad y lo más fácil es ir al médico y que te recete».

