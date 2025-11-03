Noelia Tarazona: «La biopsia líquida nos permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de recaída en el cáncer»

Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center en ... Boston (USA), ha protagonizado este lunes una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Tarazona, una reconocida especialista en biopsia líquida, ha asegurado que esta técnica va a «revolucionar la forma de tratar el cáncer en los próximos años, pero tiene limitaciones», aunque una de sus grandes ventajas es que permite ya a los oncólogos «identificar los pacientes con mayor riesgo de recaída en el cáncer».

Tarazona ha estado acompañada en el acto por el director científico de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) y catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga, Emilio Alba, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, el oncólogo e investigador del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria Javier Pascual, y la periodista de SUR Ana Barreales, que ha sido la encargada de conducir el evento. La Fundación CITAC, por cierto, colabora con estos encuentros.

La doctora ha destacado que, desde 2024, el cáncer es la primera causa de muerte en España, y ha recordado que la biopsia esencial, aún hoy, sigue siendo la de tejido, «cuando tenemos un cáncer de mama biopsiamos la lesión de la mama para dar un diagnóstico y conocer su perfil molecular». Pero esta técnica tiene impacto en el paciente, que debe ingresar 24 horas en el hospital y, en un 10% de estos casos, se dan complicaciones, mientras que el 1% se enfrenta algunas graves. «La biopsia líquida es conocer el tumor, estas alteraciones tumorales, a través de una muestra de sangre, se refiere a cualquier fluido corporal, en la orina, la saliva, etc.», subraya. Lo que se detecta son las trazas de ADN tumoral que circulan por la sangre del paciente.

En su opinión, es una técnica «no invasiva, de fácil acceso, repetible en el tiempo, que permite la monitorización a tiempo real», pese a que quedan retos pendientes como la falta de estandarización y de sensibilidad de las técnicas, es decir, que dan falsos positivos. En cuanto a la heterogeneidad tumoral espacial y temporal, se refiere Tarazona a que en la muestra de tejido se hace, por ejemplo, la biopsia en la mama, pero sólo se van a conocer las alteraciones en ese punto, «pero si biopsiáramos en otra zona del tumor, las alteraciones tumorales serían diferentes por zonas: con la biopsia líquida los trazos de DNA tumoral circulante salen al torrente circulatorio», reflexiona.

«Técnica no invasiva»

La biopsia líquida «permite identificar la huella molecular del cáncer con tecnologías de alta generación, esto es un secuenciador, meteríamos las muestras de tejido y plasma y obtendríamos las alteraciones moleculares», dado que gracias a la informática pueden conocerse y ofrecer así «un tratamiento personalizado» al enfermo.

Pero la biopsia líquida aún está lejos de algunas prácticas; por ejemplo, del cribado y el diagnóstico temprano, los test actuales «no tienen la sensibilidad suficiente», lo que significa que, en algunos casos, pueden darse falsos positivos. «Lo ideal sería hacernos a una edad un análisis de sangre, detectar las alteraciones y poder prevenir el desarrollo de ese cáncer», precisa, pero afirma que ese será uno de sus usos futuros, aunque ahora pueda correrse ese riesgo, sobre todo psicológico, por el impacto que supondría informar a una persona de que tiene un cáncer que luego no va a ser tal.

Hacia la detección precoz del cáncer: la biopsia líquida revela enfermedad mínima residual indetectable en TAC, aunque hay falsos positivos

«La biopsia líquida nos permite identificar a los pacientes con peor pronóstico, si detectamos ese DNA tumoral circulante son pacientes que van a tener mayor riesgo de recaída, trabajamos en ver qué tratamiento tenemos que darles», explica, además de ayudar a los oncólogos a detectar si el tratamiento está siendo «efectivo». De hecho, se detecta esa enfermedad mínima residual en sangre, mientras que en pacientes a los que se les han efectuado TAC u otras pruebas de imagen «no encontramos indicios de tumor». Esas células acabarán depositándose en un órgano y saldrá en el TAC. «Estamos trabajando en ello, ahora nos permite identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de recaída», dice, después de haber sido rescatados con cirugía.

«Es una tecnología muy prometedora, en un futuro no muy lejano cambiará la práctica clínica, pero tiene limitaciones». En un estudio de Estados Unidos se concluyó que un 73% de los pacientes había reducido su ansiedad porque entendían que se les estaba haciendo un seguimiento más estrecho, relata, para añadir: «En consulta me encuentro pacientes que viven con miedo a si van a recaer o no». Al tiempo que explica que esta tecnología se ha revelado también esencial para detectar síndromes hereditarios, de manera que un 10% de las personas que se someten a ella presentan alteraciones en los genes que podrían desembocar el cáncer.

Asegura Tarazona que hay que seguir mejorando los test, que a veces el estudio es difícil de interpretar y que son tecnologías tan novedosas que todos los hospitales y los médicos no están familiarizados con ellas, no sustituyen, aún, a las pruebas de imagen o biopsias tradicionales y el coste y el acceso aún son limitados, además de que «pueden mostrar información inesperada». Ahora mismo, si un paciente quiere hacérsela puede pedírsela a su médico, pero debe pagarla.

Evitar la quimioterapia

También ha mostrado resultados prometedores en evitar la quimioterapia a los enfermos, ya que ayuda a personalizar el tratamiento, a que sea más preciso y, en muchos casos, tal vez sólo con cirugía puedan salir adelante, evitando los efectos indeseados de una terapia tan agresiva. «Probablemente, en un futuro podamos evitar la quimioterapia a algunos pacientes con la biopsia líquida», estima.

El cáncer de colon en estadio dos, el de pulmón o el de mama son algunos de aquellos tumores en los que se está estudiando la aplicación de la biopsia líquida, aunque en el futuro podrá usarse en muchos más, de hecho ya hay avances prometedores, por ejemplo, en vejiga, los melanomas o en cánceres de cabeza y cuello. En el cáncer de colon estadio dos, se ha visto que «más de la mitad de los pacientes tienen sobretratamiento», dado que algunas terapias producen toxicidad, lo que conlleva un impacto económico de más de ocho millones de euros, hospitalizaciones, etc., por lo que sería un ahorro importante prever qué pacientes recaen con estas biopsias y tratarlos con el tratamiento más personalizado posible.

«La biopsia líquida nos va a permitir tratar menos pacientes y tratarlos mejor», asegura la doctora Noelia Tarazona

«La biopsia líquida nos va a permitir tratar menos pacientes y tratarlos mejor, vamos a poder identificar a los pacientes que necesitan quimioterapia, lo que tiene un impacto económico en el Sistema Nacional de Salud», reseña, para recordar: «Hemos visto que los pacientes con enfermedad mínima residual tras la cirugía son pacientes con peor pronóstico y se comportan peor con la quimioterapia estándar», reflexiona, por lo que si tiene una determinada mutación podría aplicarse el tratamiento solo para esta.

La doctora Tarazona ha insistido mucho en que es necesario mejorar la sensibilidad de las tecnologías, «un 40% de los casos hoy en día nos equivocamos si está curado; sí sabemos que, si tiene la enfermedad, el 100% va a recaer», indica, para destacar que ya está en conversaciones con las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana para que se use la biopsia líquida en la práctica clínica, lo que se irá abordando comunidad por comunidad en todo el país, aunque cada una a su ritmo.