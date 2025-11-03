Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquiera a derecha, Ana Barreales, Gerardo Lerones, Noelia Tarazona y Javier Pascual.

De izquiera a derecha, Ana Barreales, Gerardo Lerones, Noelia Tarazona y Javier Pascual. SALVADOR SALAS

Noelia Tarazona: «La biopsia líquida nos permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de recaída en el cáncer»

La prestigiosa oncóloga médica ha protagonizado este lunes una nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:53

Comenta

Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center en ... Boston (USA), ha protagonizado este lunes una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Tarazona, una reconocida especialista en biopsia líquida, ha asegurado que esta técnica va a «revolucionar la forma de tratar el cáncer en los próximos años, pero tiene limitaciones», aunque una de sus grandes ventajas es que permite ya a los oncólogos «identificar los pacientes con mayor riesgo de recaída en el cáncer».

