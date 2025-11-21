«En mujeres llegaremos al 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030, en hombres al 60%»

Josep M. Borràs dirige el Plan Contra el Cáncer de la Generalitat de Cataluña y ejerce como coordinador científico de la Estrategia Contra el Cáncer ... del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. El también catedrático de Epidemiología y Salud Pública ha protagonizado en la tarde de este viernes una nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. La charla tenía por título: 'Misión curar el cáncer en el 70% de los pacientes en 2030: un objetivo europeo' y, precisamente, la pregunta sobre la que ha pivotado su conferencia versaba sobre si es factible alcanzar ese umbral: «En mujeres llegaremos al 70% en 2030; en hombres llegaremos con dificultades al 60%», ha dicho.

¿Por qué? «En mujeres sí, en hombres, no, ese es el reto, para mejorar esos porcentajes necesitamos mejoras relevantes en tumores de muy mal pronóstico como son los de páncreas, pulmón y esófago, que son más habituales en hombres», ha reflexionado.

El encuentro ha sido conducido por el periodista Pedro Luis Gómez, así como también han intervenido el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Emilio Alba, que además es el director científico de los encuentros.

El número de casos va a seguir creciendo anualmente, en opinión de Josep M. Borràs, sobre todo por el envejecimiento de la población y el impacto de los factores de riesgo (los hombres fumarán menos, las dietas y el ejercicio físico son mejorables, así como se da sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes). «Los niños deben salir otra vez a jugar a la calle», ha señalado, para insistir: «El cáncer continuará siendo un reto para nuestra sociedad en términos cuantitativos, como número de casos continuará subiendo: somos una sociedad que envejece rápido, se dice que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán cáncer, la expectativa de vida ha crecido enormemente».

Asimismo, ha insistido en el cóctel facilitador de los tumores: el envejecimiento, el tabaco, el alcohol, la dieta, la obesidad y el sobrepeso. Pero hay más factores: «Como somos cada vez mejores tratando enfermedades cardiovasculares, hay más espacio para que viva más gente y desarrolle cáncer, los diagnosticamos antes con cribados y eso aumenta el número de casos, diagnosticamos mucho mejor».

Ampliar Lerones y Alba, a la izquierda, y Borràs y Gómez, a la derecha Marilú Báez

El epidemiólogo ha considerado que «ser pobre reúne más probabilidades de morirse de cáncer que ser rico» y, en su opinión, «conseguir que se reduzca la probabilidad de desarrollar tumores es complejo, son 200 tipos de enfermedades», un abanico extenso en el que hay que intervenir desde múltiples frentes, aunque sí se puede prevenir en el 40% de los casos, mientras que en otro 10% son hereditarios. «Ese 40% lo podemos prevenir: no fumar, hacer una dieta mediterránea, evitar la obesidad, la contaminación y la exposición solar excesiva, el riesgo laboral y la radiación ionizante: si ahora todos dejáramos de fumar, en 15 años veríamos que el cáncer de pulmón empieza a bajar», ha precisado Borràs.

El prestigioso epidemiólogo ha citado varios informes europeos sobre medicina personalizada para mejorar el pronóstico gracias al tratamiento, pero, sobre todo y más que con relación a avances científicos y tecnológicos, se ha mostrado partidario de valorar la relación entre un médico y su paciente, que el sanitario «explique y lo acompañe en el proceso terapéutico, que puede durar uno, dos, tres o cuatro años, dura mucho tiempo, la relación personalizada la debemos reivindicar y no sólo la medicina personalizada para establecer un biomarcador para lograr un objetivo terapéutico».

Uno de los aspectos más interesantes es la experiencia catalana en cuanto a la centralización de la cirugía compleja del cáncer, es decir, en vez de operar y tratar todos los tipos de cáncer en los 64 hospitales de esa comunidad, «hemos pensado que algunos procedimientos pueden ser centralizados». «La centralización del tratamiento en 25 hospitales funciona y permite mejorar la calidad de los resultados quirúrgicos», ha dicho, para recordar que Europa quiere que el 90% de los pacientes sean tratados en centros de esta naturaleza en 2030.

En Cataluña también han constatado que «la atención multidisciplinar que se discute en un comité de tumores mejora la supervivencia: hacer un enfoque que integre atención quirúrgica, médica, radioterápica tiene un impacto sobre la calidad de los resultados». Además, existe un programa de diagnóstico rápido desde 2005, de «forma que si el médico de familia ve un síntoma de alto riesgo lo puede derivar al hospital y, en un mes, puede iniciar el tratamiento».