De izquierda a derecha, Pedro Luis Gómez, Gerardo Lerones, Josep M. Borràs y Emilio Alba

De izquierda a derecha, Pedro Luis Gómez, Gerardo Lerones, Josep M. Borràs y Emilio Alba Marilú Báez

«En mujeres llegaremos al 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030, en hombres al 60%»

El epidemiólogo Josep M. Borràs protagoniza un nuevo encuentro de 'Salud es Más', patrocinado por la Fundación Unicaja

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:15

Josep M. Borràs dirige el Plan Contra el Cáncer de la Generalitat de Cataluña y ejerce como coordinador científico de la Estrategia Contra el Cáncer ... del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. El también catedrático de Epidemiología y Salud Pública ha protagonizado en la tarde de este viernes una nueva sesión de los encuentros 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. La charla tenía por título: 'Misión curar el cáncer en el 70% de los pacientes en 2030: un objetivo europeo' y, precisamente, la pregunta sobre la que ha pivotado su conferencia versaba sobre si es factible alcanzar ese umbral: «En mujeres llegaremos al 70% en 2030; en hombres llegaremos con dificultades al 60%», ha dicho.

