Eduardo Crooke, en un momento de la entrevista

Eduardo Crooke, en un momento de la entrevista

Eduardo Crooke, odontólogo especialista en implantología y cirugía oral de Crooke & Laguna

Salud Bucodental
«Hay pacientes que vienen pidiendo un blanco de dientes que no es humano»

«La principal razón por la que fracasa un implante es por un mal mantenimiento o por la mala salud general del paciente»

Ana Barreales

Ana Barreales

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:15

Mejorar la sonrisa no sólo es una cuestión estética, sino de salud bucodental, aunque el deseo de una apariencia más atractiva es muchas veces el ... principal motor de consulta. El especialista en Implantología y cirugía oral Eduardo Crooke, de Crooke & Laguna explica que «hay pacientes que buscan naturalidad, pero también hay personas con 80 y 90 años que vienen pidiendo un color que no existe en la gama de los humanos».

