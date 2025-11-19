Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Antonio Rivero, durante la entrevista en SUR

Juan Antonio Rivero, durante la entrevista en SUR Pedro Quero

Juan Antonio Rivero, urólogo y jefe de la unidad de andrología del Hospital Universitario HLA El Ángel

Andropausia y salud sexual masculina
«Detrás de la pérdida de deseo y la disfunción eréctil pueden haber un déficit de testosterona»

«Estos síntomas que antes se achaban a la edad aumentan el riesgo cardiovascular, de diabetes , osteoporosis y otras enfermedades; por eso hay que consultar al médico»

Ana Barreales

Ana Barreales

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

La caída de los niveles de testosterona es progresiva y afecta a uno de cada cinco hombres mayores de 60 años. Muchos de ellos podrían ... beneficiarse de una terapia hormonal sustitutiva, no solo para mejorar su salud sexual, sino también para prevenir otras patologías asociadas. «Si además de problemas de erección hay perdida de deseo sexual es cuando hay que sospechar que puede haber un déficit de testosterona», afirma Juan Antonio Rivero, urólogo y jefe de la unidad de andrología y salud sexual masculina del Hospital Universitario HLA El Ángel .

