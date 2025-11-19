La caída de los niveles de testosterona es progresiva y afecta a uno de cada cinco hombres mayores de 60 años. Muchos de ellos podrían ... beneficiarse de una terapia hormonal sustitutiva, no solo para mejorar su salud sexual, sino también para prevenir otras patologías asociadas. «Si además de problemas de erección hay perdida de deseo sexual es cuando hay que sospechar que puede haber un déficit de testosterona», afirma Juan Antonio Rivero, urólogo y jefe de la unidad de andrología y salud sexual masculina del Hospital Universitario HLA El Ángel .

–¿Qué es la andropausia?

–La andropausia, lo que en Medicina llamamos hipogonadismo de inicio tardío es una disminución de los niveles de testosterona en el varón, que conlleva una serie de síntomas y de riesgos asociados a la salud sexual masculina.

–¿A qué edad ocurre esto? ¿Es algo progresivo?

–En el varón el tema hormonal es radicalmente diferente a la mujer, porque lo que ocurre es que lentamente se puede producir una disminución de la testosterona y comenzar los síntomas. Por poner un punto de corte, a partir de los 60 años la probabilidad de tener un déficit de testosterona es de un 20%.

–¿Cómo se mide?¿Se puede hacer e un análisis de sangre?

–Sí. Se puede pedir en una analítica la testosterona sérica. Pero la interpretación de esos datos no es tan sencilla y lo ideal es que lo evalúe un andrólogo o alguien especializado, porque puede ocurrir que aparezcan valores normales, pero que el paciente tenga ciertos síntomas y en esos casos habría que indagar más y hacer unos cálculos con la albúmina, la SHBG, la proteína transportadora de hormonas sexuales, para hacer un diagnóstico.

–¿Qué impacto tiene un déficit de testosterona en la salud física y emocional de los hombres?

–Antes esto lo veíamos como los achaques de la edad, pero no es así, es un problema que está haciendo que el paciente tenga más riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, osteoporosis, de depresión, de déficit cognitivo en pacientes que se acercan a los 70 años, lentitud mental, apatía, cambios de humor y por supuesto disfunción eréctil y pérdida de la libido.

–La capacidad física va disminuyendo con la edad, pero habrá cuestiones que se puedan prevenir o tratar.

-Obviamente no hay una pastilla ni un hábito mágico para prevenir esta llegada del déficit de testosterona en el hombre. Llevar una vida más saludable, una dieta equilibrada, hacer deporte, evitar el tabaco, no abusar del alcohol... son hábitos generales que retrasan los síntomas.

–Un hombre de más de 60 años que está notando alguno de esos síntomas ¿debería ir al médico y no conformarse con que ya es mayor y es lo que toca?

–Muchos hombres tienden a ocultar los síntomas al médico y eso puede enmascarar un síndrome de déficit de testosterona y sabemos que, entre otras cosas, esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar infartos de miocardio, además de diabetes, osteoporosis, obesidad e hipertensión. Por eso es muy importante no ocultar la pérdida de libido y la disfunción eréctil, porque se puede tratar y si se hace precozmente va a tener un impacto muy positivo en su calidad de vida.

–¿Qué tratamientos hay?

–En pacientes de más de 60 años con déficit de testosterona el tratamiento es la terapia con testosterona hormonal sustitutiva.

–¿En qué consiste?

–Cuando llegamos a un diagnóstico de síndrome de déficit de testosterona hay que explicar al paciente que va a necesitar terapia de reemplazo hormonal y que el tratamiento es de por vida, porque el cuerpo deja de producir testosterona por sí solo. Con esta terapia hay que hacer una serie de controles, asegurarse de que el hombre no tiene un cáncer de próstata o un cáncer de mama (que también hay casos en varones) no tratado al iniciar el tratamiento, controlar los análisis de sangre y, sobre todo al principio, estar atentos a otros síntomas que puede haber al iniciar la terapia con testosterona, porque a veces hay que detenerla.

–Son tratamientos que se venden con receta médica, pero hay suplementos que se pueden comprar sin receta o que se pueden conseguir...

–Hay muchos suplementos que prometen aumentar la libido y los niveles de testosterona, pero que tienen poca efectividad. Pero sí hay cada vez hay más acceso a terapias de anabolizantes y hay pacientes que me han llegado a decir: Yo puedo conseguir testosterona exógena a mi manera. Estas terapias sin control aumentan el riesgo de sufrir una trombosis, el riesgo cardiovascular, agresividad, incluso pueden provocar trastornos conductuales en varones que no tienen unos niveles de testosterona fisiológicos

–¿Para qué hombres está indicada la terapia hormonal?

–Si además de problemas de erección el paciente ha perdido el deseo sexual es cuando hay que indagar un poco y sospechar que puede haber un déficit de testosterona. Si se confirma el diagnóstico se puede tratar con terapia de reemplazo hormonal. Si lo controlamos y llegamos a unos niveles normales y vamos medicando con precaución, el paciente no solo va a recuperar su deseo sexual y sus erecciones, sino que además va a disminuir el riesgo de desarrollar otras patologías como diabetes, síndrome metabólico, colesterol, riesgo cardiovascular, depresión y osteoporosis.

–¿La señal de alarma del déficit de testosterona sería si además de disfunción eréctil hay una pérdida de deseo?

–Sí. Los urólogos tenemos que detectar en qué casos es un tema hormonal, porque puede haber causas psicológicas. El deseo sexual tanto en la mujer como en el hombre es multifactorial y por tanto hay que prestar atención al paciente y también a las circunstancias que tiene en su vida.

–¿Cuántos hombres de más de 60 años sufren déficit de testosterona?

–En torno a un 20% de pacientes, aunque no todos están diagnosticados porque no todos consultan.

–¿Qué mensaje darías a esos hombres que no piden ayuda?

–Que acudan a su médico de cabecera y, si tienen acceso, a un urólogo especializado en andrología que vayan. Al no tratar esos síntomas perjudican no sólo a su salud sexual, sino a su salud en general. Es hora de que el hombre se conciencie y acuda sin miedo a los especialistas.