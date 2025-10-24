El prestigioso virólogo Mariano Esteban Rodríguez, Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ... y jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del CNB, ha protagonizado este viernes un nuevo encuentro del ciclo 'Salud es Más', patrocinado por la Fundación Unicaja y organizado por SUR. En una intervención de hora y media, el investigador fue contundente: «Nos queda mucho por descubrir de virus que infectan a humanos».

No en vano, la conferencia se titulaba 'Control de pandemias causadas por virus: ¿dónde estamos?'. Esteban ha sido presentado por el periodista Pedro Luis Gómez y ha estado acompañado por el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico y Catedrático de Oncología de la UMA, Emilio Alba, y Enrique Gómez-Puig, representante de la Fundación Unicaja (es su responsable de Educación). El Salón de Actos de Unicaja sirvió de marco para esta conferencia.

El impulsor de la vacuna española contra el coronavirus relata su experiencia contra el virus del sida y otros agentes patógenos

Es impulsor de la vacuna española contra el coronavirus e, incluso, llevó a cabo pruebas de una vacuna contra el virus del sida, cuyas historias desgranó bajo la atenta mirada de los asistentes. Esteban asegura que, cuando se conoció la propagación del virus, «nos habíamos olvidado, hasta que nos afecta. En esa situación estamos ahora, ya más relajados».

Pero las amenazas no sólo vienen de los virus que habitan en la naturaleza. En su opinión, tras haber estado estos días en una reunión de un proyecto europeo de defensa, afirma: «Hay que proteger a la sociedad, la comunidad científica tiene la responsabilidad de establecer procedimientos que nos permitan combatir con seguridad frente a lo que nos puede venir, hay mucho, vivimos en un mundo global, habitamos el mismo muchos componentes, mamíferos, plantas, mares, montañas y la población crece, cada vez hay más comunicación entre la población a nivel global, hay transmisión de agentes infecciosos donde antes no la había».

Ampliar Esteban, a la izquierda, y Enrique Gómez-Puig, de la Fundación Unicaja, este viernes. ÑITO SALAS

Así, se pregunta, por ejemplo, si Europa está preparada para una lucha biológica, química o nuclear. Considera fundamental la colaboración con países europeos, asiáticos y americanos, con el fin de «ir aportando datos para construir en qué situación estamos», aunque se ha avanzado mucho. Sólo se han descrito 270 virus capaces de infectar a humanos, pero son «los microorganismos más abundantes en la naturaleza: se estima que hay 320.000 virus que infectan a mamíferos y en los océanos existen 200.000 virus distintos. Nos queda mucho por descubrir de virus que infectan a humanos».

Esteban también ha repasado la historia de los virus, desde la peste antonina a la viruela, que «diezmó poblaciones enteras», la gripe española, la asiática, la de Hong Kong, el VIH o los tres tipos de SARS. Su mensaje es claro: «Tenemos que estar preparados». Todo aquello ocurrió porque se desconocían estos agentes infecciosos, pero en el siglo XX se han producido «avances significativos».

Agentes patógenos

Pero ¿qué agentes pueden sumir a la humanidad en un sueño negro? La Organización Mundial de la Salud (OMS) «considera una serie de virus como agentes que nos pueden afectar», desde la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo al ébola, que tiene una tasa de mortalidad del 90%, el Marburg, con «una mortalidad elevadísima», los coronavirus, la fiebre de Lassa, el virus Nipah, MERS, la gripe aviar y «muchos más». Afirma que, contra algunos de estos agentes, no hay vacunas.

Habla también de «virus prevalentes» como el VIH, el de la hepatitis C, el chikungunya, el ébola o el zika. Sobre el coronavirus, dice: «Trabajamos en este tema tan pronto como apareció, el 12 de enero de 2020. Teníamos la secuencia y decidimos atacarlo». El virólogo ha detallado, además, el proceso de obtención de la vacuna española, que estaba lista en abril, aunque les pidieron más experimentación en modelos animales, «eso nos retrasó». «No teníamos ninguna empresa que pudiera producir la vacuna en condiciones GNP para usos humanos», recalca, hasta que finalmente se han conseguido vacunas por diferentes empresas. Una de sus conclusiones es que España necesita invertir más en I+D+i y favorecer el tejido empresarial biomédico para que eso no vuelva a ocurrir.

Pandemia: una lección aprendida, la colaboración ciudadana fue clave ante la emergencia sanitaria. Ahora, el reto es una futura vacuna universal esterilizante

«La pandemia nos pilló desprevenidos, no se disponía de procedimientos de lucha ni de barreras físicas, pero la sociedad dio ejemplo de colaboración frente a las distintas acciones sanitarias: aprendimos la lección de nunca bajar la guardia», reflexiona. Como reto, se marca la meta de cómo se puede actuar ante el covid persistente y asegura que ya se trabaja en «una vacuna universal esterilizante».

La viruela, una preocupación

Esteban se muestra preocupado por el virus de la viruela del mono, ya que la viruela mató en el siglo XX a 300 millones de personas. En los brotes de 2022 y 2024, que se han extendido desde África, se actuó con la vacuna de viruela humana, «se evitó la extensión del virus», aunque no fue tan eficaz como lo sería una específica. «Dentro de los temas de defensa europea está este virus, somos los responsables de optimizar esta vacuna».

El virólogo ha desgranado en su charla también el intento de lograr una vacuna española contra el VIH, y desvela que ahora encaran un experimento en modelos animales «para ver si conseguimos una respuesta inmunológica».

Investigación sobre el ébola revela la necesidad de infraestructura de nivel biológico 4 en España

Sobre el ébola, se desarrolló también otra vacuna. «Tratamos de ver si protegía, pudimos demostrar una protección del 80% solo con una dosis, si hubiéramos hecho dos, seguro que hubiéramos llegado al 100%». Esto se probó en un laboratorio de Hamburgo. En España, no existe infraestructura de nivel biológico 4, la adecuada para esta patología.

«La vacunación continúa siendo la mejor estrategia de control de agentes patógenos y la más barata», recalca, para indicar que el ideal es «una vacuna que nos proteja de por vida». «España está expuesta a nuevas infecciones debido a su posición geográfica, pero debemos estar preparados frente a enfermedades emergentes y reemergentes», concluye.