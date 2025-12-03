Como sucede con otras disciplinas médicas, la Odontología ha experimentado un salto cualitativo notable en los últimos tiempos, espoleado por avances tecnológicos como la IA, ... y por el progreso de disciplinas como la implantología. En la siguiente charla con el Dr. Francisco Tudela, odontólogo en la Clínica MAEX Cuevas Queipo, abordamos los cambios que han posibilitado esta nueva era en la estética dental.

-Los últimos años la medicina ha vivido una revolución tecnológica de la que la Odontologia no ha resultado ajena. A grandes rasgos, ¿cual considera que han sido los principales avances para esta especialidad propiciados por este salto tecnológico?

-Todo comienza con la digitalización de la aparatología. Previamente, los aparatos médicos daban resultados en formato físico, como las radiografías de acetato que todos recordamos. Actualmente, la nueva tecnología médica ofrece todos los resultados en archivos digitales, lo que da lugar a un flujo de información médica en formato digital dentro de la clínica, que surge de la unión de todos estos archivos. Así surge un paciente digital, a partir de la suma de todos los archivos que tenemos sobre su historial: radiografías, impresiones en 3D, vídeos… De esta forma, tenemos toda la información médica sobre el paciente siempre disponible, lo que nos permite trabajar con mayor traquilidad, realizando ensayos previos de las intervenciones o cirugías que vayamos a abordar para conocer los posibles resultados, y así comprobar que le resulta más positivo e idóneo a cada persona. Ahora, con la impresión 3D, el paciente digital nos permite llevar al siguiente nivel este diseño y planificación previa, con avances como la cirugía guiada o el diseño de sonrisa.

-En este sentido, ¿de qué manera está cambiando la Odontologia y la estética dental la irrupción de la IA?

-Antes de la llegada de la IA, teníamos unas impresiones del paciente, que obteníamos introduciendo una cuchara llena de silicona en la boca del paciente, lo que nos ofrecía el negativo que posteriormente positivábamos con escayola. También realizábamos fotos a los pacientes y, con herramientas de ofimática adaptada, podíamos determinar tamaños dentarios y posiciones que nos permitirán lograr una sonrisa armónica para el paciente, conforme a las leyes del visagismo, que determinan las proporciones ideales de un rostro. Después de este proceso de elección del diente y posición adecuados, el odontólogo tenía que seleccionar analógicamente unas anatomías que considerase adecuadas para el paciente. Una selección que respondía muchas veces a los gustos personales de cada odontólogo o protésico. Ahora, de cara a diseñar una sonrisa, la IA maneja grandes volúmenes de datos a través del flujo digital que mencionaba antes, y nosotros le aportamos unas pautas concretas para enseñarle odontología estética. Así logramos como odontólogos indicar a la IA la posición adecuada de cada diente, marcando los límites que precisa. De esta forma, nos ofrece la mejor alternativa en cada caso, conforme a los parámetros que le hemos marcado.

Y no sólo eso: antes, con el diseño que realizábamos en 2D, el protésico tenía que diseñar en cera las pautas que le ofrecíamos los odontólogos, traduciéndolo a un modelo físico que se copiaba y se llevaba a la boca del paciente para que probase como le quedaba. Ahora, la IA nos ofrece en pocos minutos una recreación videorrealista del antes y el después de la intervención. En una sola cita, el paciente podrá ver cuál es el resultado final para su sonrisa antes de hacer nada.

-¿Habéis incorporado en Clínica MAEX Cuevas Queipo estos avances? ¿Qué nuevos servicios y tratamientos os permite ofrecer?

-MAEX Cuevas Queipo es una clínica dental que cuenta con absolutamente todos los últimos avances tecnológicos. Desde hace muchos años, el doctor Alberto Cuevas (director médicos de Clínica MAEX Cuevas Queipo) siempre ha estado a la vanguardia en la Odontología digital, sabiendo incorporar todos los nuevos medios técnicos a la clínica. Después de 35 años, seguimos con la misma ilusión y pasión: cada vez que aparece un nuevo avance, lo testamos para incorporarlo cuanto antes.

La IA la hemos incorporado a través del My Cloud, con un software específico para que cualquier paciente con una inquietud estética pueda ver en una sola cita cómo le quedarían los dientes nuevos que necesita. Un avance que no aplicamos únicamente en estética, sino también en Odontología general y en cirugía. Es una herramienta muy precisa que nos ayuda, conforme a la información que le facilitamos, a determinar un diagnóstico, valorando en que porcentaje resulta certero. Como facultativos, nosotros tenemos que filtrar que información es válida y cual no del gran caudal informativo que nos facilita la IA. Nos ayuda a reducir la cantidad de datos que tenemos que analizar: todo está marcado y hay menos pérdida de datos. Las primeras visitas resultan así más eficientes y efectivas: el tiempo se rentabiliza mucho más y obtienen un diagnóstico mucho más completo.

-En Maex Cuevas Queipo también sois pioneros en vuestra apuesta por la denominada odontologia preventiva. ¿En qué consiste? ¿Qué beneficios ofrece?

-Previene la aparición de la enfermedad. En España somos mucho de acudir sólo al médico cuando nos duele algo. No somos de chequeos preventivos. Pero si no realizamos revisiones periódicas, no podemos actuar antes de que aparezca la enfermedad. La odontología preventiva se basa en dos elementos: la educación en salud oral, que facilita a cualquier paciente (y no sólo los niños) la información que no tiene, como la cantidad adecuada de dentífrico que debe utilizar, para evitar que la enfermedad aparezca; y rutinas como la limpieza para que la encía esté sana.

-¿Qué valor sigue aportando la profesionalidad y el trato cercano en un sector tan influenciado por estos recientes avances tecnológicos?

-El profesional es la base de la pirámide: la tecnología y la IA nos ofrecen datos, pero no dejan de ser herramientas para que las utilice un odontólogo, que deberá contrastar la información que le facilitan par garantizar al paciente un tratamiento válido y correcto. Nadie se medica sólo tras una búsqueda en Google y sin pasar por un médico. Por otra parte, las citas médicas no son 100% agradables en ningún ámbito. El trato humano es el que marca la diferencia en este sentido.