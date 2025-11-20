La IV Gala Salud es Más reconoce el talento de los sanitarios malagueños El evento se celebra este jueves en el auditorio del Museo Picasso Málaga a partir de las 19.00 horas

SUR reconoce en la tarde de este jueves, en la IV Gala Salud es Más, la trayectoria, el talento y la excelencia de los sanitarios ... malagueños en un evento que ya se ha convertido en referencia para todos los actores protagonistas y relevantes de la sanidad provincial, un servicio esencial para el bienestar de los ciudadanos. El acto, que se celebra esta tarde en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga a partir de las 19.00 horas, podrá seguirse por la web de sur.es desde las 19.30, cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, la Universidad Europeo y Sanysol y con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

Como gran novedad, este año se premia también a un profesional de la salud mental y la psicología, además de las categorías ya tradicionales: Medicina, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia y Personal Laboral. En la primera gala, celebrada en 2022, se distinguió a la alergóloga María José Torres, al farmacéutico José Ignacio Marcos, a la experta en participación ciudadana Concha de la Rubia, al fisioterapeuta Antonio Ignacio Cuesta, a la enfermera Belén Navarrete y a la Fundación Cudeca. A ellos se sumaron, en la edición de 2023 Manuela España, Miguel Cuadros, Pilar Tabuyo, Sergio González-Román, Miguel Muñoz-Cruzado, Luis Eduardo Carvajal y Francisco Artero. En 2024, resultaron galardonados Juan Ángel Bellón, Emilia Villegas, Rosario Mena, Ernesto Muñoz, Miguel Gil y Manuel Zea.

