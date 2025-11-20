Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La IV Gala Salud es Más reconoce el talento de los sanitarios malagueños

El evento se celebra este jueves en el auditorio del Museo Picasso Málaga a partir de las 19.00 horas

SUR

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

SUR reconoce en la tarde de este jueves, en la IV Gala Salud es Más, la trayectoria, el talento y la excelencia de los sanitarios ... malagueños en un evento que ya se ha convertido en referencia para todos los actores protagonistas y relevantes de la sanidad provincial, un servicio esencial para el bienestar de los ciudadanos. El acto, que se celebra esta tarde en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga a partir de las 19.00 horas, podrá seguirse por la web de sur.es desde las 19.30, cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, la Universidad Europeo y Sanysol y con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

