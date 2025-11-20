Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de los premiados, con organizadores y patrocinadores Salvador Salas

La IV Gala Salud es Más reconoce la excelencia y el talento de los sanitarios malagueños

Profesionales de todos los ámbitos de la salud han sido galardonados en un evento muy concurrido: el oncólogo Antonio Rueda, la matrona Cristina Cobos, el psicólogo Miguel Guerrero, la farmacéutica Mónica García Salas, el fisioterapeuta Francisco Cruzado y el jefe de seguridad del Clínico, Jesús Sánchez Cano

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:57

Es una cita para dar las gracias, reconocer el talento y la excelencia de nuestros sanitarios y escucharlos. Estas han sido en la tarde de ... este jueves las coordenadas en las que se ha movido la IV Gala de Salud es Más, que ha galardonado a seis profesionales de todos los ámbitos de la sanidad malagueña por su buen hacer y la proyección pública de una labor a veces muy complicada. Así, han sido premiados el oncólogo del Hospital Clínico y de Vithas Antonio Rueda, la matrona del Materno Cristina Cobos, el psicólogo y coordinador del Plan Andaluz para la Prevención del Suicidio, Miguel Guerrero, la farmacéutica de Genalguacil Mónica García Salas, el fisioterapeuta de la Asociación Malagueña de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AMELA), entre otras, Francisco Cruzado y el jefe de seguridad del Clínico y del Regional, así como de los centros de salud, Jesús Sánchez Cano.

