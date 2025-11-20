La IV Gala Salud es Más reconoce la excelencia y el talento de los sanitarios malagueños

Es una cita para dar las gracias, reconocer el talento y la excelencia de nuestros sanitarios y escucharlos. Estas han sido en la tarde de ... este jueves las coordenadas en las que se ha movido la IV Gala de Salud es Más, que ha galardonado a seis profesionales de todos los ámbitos de la sanidad malagueña por su buen hacer y la proyección pública de una labor a veces muy complicada. Así, han sido premiados el oncólogo del Hospital Clínico y de Vithas Antonio Rueda, la matrona del Materno Cristina Cobos, el psicólogo y coordinador del Plan Andaluz para la Prevención del Suicidio, Miguel Guerrero, la farmacéutica de Genalguacil Mónica García Salas, el fisioterapeuta de la Asociación Malagueña de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AMELA), entre otras, Francisco Cruzado y el jefe de seguridad del Clínico y del Regional, así como de los centros de salud, Jesús Sánchez Cano.

La gran novedad de la gala ha sido el reconocimiento, por primera vez, de un profesional de la salud mental. El evento, organizado por SUR y celebrado en el Auditorio Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga, ha sido patrocinado por la Fundación Unicaja, la Universidad Europea, Sanysol y en el mismo ha colaborado el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. La gala ha estado conducida por las redactoras jefas de SUR Ana Barreales y Ana Pérez-Bryan.

El director de Sur, Manuel Castillo, se ha dirigido a los asistentes para recordar que la iniciativa Salud es Más surge tras la pandemia, con el fin de reconocer los «pequeños y grandes milagros» que surgen cada día en hospitales y centros de salud y, en muchas ocasiones, «pasan inadvertidos», así como también ha recordado que la sanidad es uno de los «grandes patrimonios de la sociedad». «Si nos damos un paseo por cualquier hospital, pasan cosas mágicas cada día, eso debe hacernos sentir orgullosos de la cantidad de personas que trabajan cada día para salvarnos la vida».

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha recordado que la profesión sanitaria «está llena de grandes humanistas» y ha destacado que «la sanidad pública malagueña nunca había estado a este nivel». «Cada día, en nuestros hospitales se hacen millones de milagros», ha recalcado, para presumir de que Andalucía ha sido la comunidad que más ha reducido sus listas de espera, como ha reconocido en Ministerio de Sanidad.

Formar sanitarios

El rector de la Universidad Europea, Daniel Hormigo, ha destacado que, detrás de cada reconocimiento a un sanitario, «hay historias de sacrificio y verdadera vocación que nos ilusionan y nos guían, historias de liderazgo, sois referentes para los profesionales que vienen a continuación». «Las universidades españolas tienen una gran responsabilidad: formar profesionales sanitarios técnicamente brillantes y profundamente humanos y educar desde una visión integral de la salud».

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha señalado que los encuentros Salud es Más tienen «la máxima calidad científica» y están pensados para la sociedad malagueña. «En la Fundación Unicaja ponemos el foco en la investigación biomédica, una de las líneas más importantes de nuestra actividad», ha precisado, para destacar: «Estamos felices de desplegar este espacio de referencia e información y utilidad ciudadana».

El primero de los premios ha recaído en el oncólogo médico Antonio Rueda, que ejerce en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y en Vithas. Es uno de los grandes protagonistas de los últimos avances en el tratamiento del cáncer con inmunoterapia, especialmente en el linfoma y en el cáncer de cabeza y cuello. «Me considero una persona afortunada, te dan un reconocimiento por hacer algo que te apasiona, levantarte e ir al hospital con ilusión para afrontar las dificultades y la enfermedad de muchas personas que están allí para que les ayuden», ha dicho.

Si hay alguien que sepa aplicar la humanidad y la ternura su trabajo esa es la matrona del Hospital Materno Infantil de Málaga Cristina Cobos, impulsora de una serie de herramientas para apoyar en el duelo perinatal a las madres que pierden un hijo poco antes del parto o hasta los 28 días (llamarlos por su nombre, tejer ropa para los bebés o instaurar una cuna de abrazos). «Las matronas acompañamos en la alegría de los nacimientos y en el silencio y la tristeza de las pérdidas. Una mirada o una palabra pueden marcar las diferencias. La matrona no sólo asiste a partos: educa, acompaña, escucha y protege», ha precisado.

La psicología, entre las premiadas

El coordinador del Plan Andaluz para la Prevención del Suicidio y psicólogo clínico Miguel Guerrero, plantea en su día a día una idea revolucionaria: que la prevención del suicidio adolescente es un esfuerzo que requiere la participación de toda la sociedad. Ha valorado que se incluya a la psicología entre las categorías sanitarias premiadas, «la psicología clínica reduce las desigualdades, integra ciencia y humanidad, escucha, comprende y acompaña, actúa con responsabilidad pública y colabora a un sistema sanitario más justo y humano».

Ahora que se habla tanto de la España vaciada, cobra más importancia, si cabe, premiar a una farmacéutica rural: Mónica García Salas, de Genalguacil, que impulsa, por ejemplo, un proyecto para que los vecinos puedan tener consultas por videollamada con especialistas médicos. Su farmacia es el epicentro sanitario de la localidad. «Este galardón representa a todos los farmacéuticos del medio rural, pueblos muy pequeños donde la cercanía y la confianza son tan importantes como los medicamentos», señala, para recordar que en un municipio de menos de 500 habitantes «no hay turnos ni vacaciones, sino un compromiso enorme con la salud y el bienestar de nuestros vecinos: la farmacia rural es un servicio esencial en los pueblos».

Ayudar a andar

Volver a ayudar a personas a andar tras un evento cardiovascular o un accidente. A eso ha dedicado su vida el fisioterapeuta Francisco Cruzado, premiado en la gala Salud es Más por su compromiso con una especialidad: la Neurorrehabilitación. Ayuda a pacientes con ELA, ictus y esclerosis múltiple y es un todoterreno de su profesión. En sus palabras de agradecidimiento, ha destacado que «todos partimos de unas premisas básicas: que son la vocación y la empatía, el sanitario nace y no se hace, me fui de Málaga porque no había Neurrorehabilitación, sigo luchando por que Andalucía tenga un hospital de Neurorrehabilitación», para recordar, al tiempo, «la epidemia silenciosa en la que se han convertido las enfermedades cardiovasculares: estamos para dar calidad de vida en enfermedades neurodegenerativas».

El último galardonado de este jueves ha sido el jefe del equipo de seguridad del Clínico, del Regional y de los centros de salud, Jesús Sánchez Cano, una persona muy querida que vela por la seguridad de los sanitarios y evita muchas agresiones. «Pertenezco a los 350 vigilantes que están en los hospitales y centros de salud, somos la primera línea de defensa del personal sanitario, trabajamos para que se sientan seguros y para que los abuelitos que vienen de fuera se sientan seguros, muchos no saben dónde acudir, intento que mis vigilantes sean los primeros que los acompañan, llaman a la ambulancia, a un taxi, se ofrecen a cogerles las citas», ha explicado, para cerrar sus palabras dando las gracias al Grupo Eulen, en el que lleva trabajando 28 años.