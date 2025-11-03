Encuentro Salud es Más con la oncóloga Noelia Tarazona
La doctora e investigadora del Hospital Clínico de Valencia y del Mass General Brigham Cancer Center de Boston protagoniza una nueva sesión de estos ciclos, patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12
Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center ... en Boston (USA), protagoniza este lunes, 3 de noviembre, una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Así, dará la charla titulada '¿Dónde estamos hoy en la biopsia líquida?', una técnica que revolucionará la oncología moderna en todo el mundo.
El evento se celebra en el Salón de Actos de Unicaja (Acera de la Marina, 3, primera planta, Málaga) y podrá seguirse en directo en SUR.es desde las 19 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión