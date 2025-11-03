Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro J. Quero
Encuentro Salud es Más con la oncóloga Noelia Tarazona

La doctora e investigadora del Hospital Clínico de Valencia y del Mass General Brigham Cancer Center de Boston protagoniza una nueva sesión de estos ciclos, patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR

SUR

SUR

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12

Noelia Tarazona, especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Valencia e Investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center ... en Boston (USA), protagoniza este lunes, 3 de noviembre, una nueva sesión de los encuentros de 'Salud es Más', patrocinados por la Fundación Unicaja y organizados por SUR. Así, dará la charla titulada '¿Dónde estamos hoy en la biopsia líquida?', una técnica que revolucionará la oncología moderna en todo el mundo.

