Episodio 234 - La visita de Pepe Botella a Málaga
29 min.
Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:10
Pocas semanas después de hacerse con el poder de Málaga dejando un reguero de muertos a su paso, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, volvió ... a Málaga entre fuertes medidas de seguridad por miedo a represalias. En nuestra ciudad se hospedó durante nueve días y lejos de lo que se creía, su visita fue de los más placentera para el monarca. En este episodio te contamos por qué.
Referencia del espisodio:- El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
