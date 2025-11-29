Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Episodio 234 - La visita de Pepe Botella a Málaga

29 min.

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:10

Pocas semanas después de hacerse con el poder de Málaga dejando un reguero de muertos a su paso, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, volvió ... a Málaga entre fuertes medidas de seguridad por miedo a represalias. En nuestra ciudad se hospedó durante nueve días y lejos de lo que se creía, su visita fue de los más placentera para el monarca. En este episodio te contamos por qué.

Episodio 234 - La visita de Pepe Botella a Málaga

