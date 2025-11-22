Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

Episodio 233 - Los rótulos de las calles de Málaga

29 min.

Otros episodios
Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

126

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

124

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

123

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Por sus rótulos podrías decir si te encuentras en una calle del centro o fuera de él. Nos acompañan dando nombre a las calles de ... nuestra ciudad pero su historia es fascinante. ¿Desde cuándo se pone nombre a las calles de Málaga? ¿Qué sistema se usaba antes para encontrarlas? Esta es la historia de los nombres que dan vida a nuestra ciudad.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Episodio 233 - Los rótulos de las calles de Málaga

Episodio 233 - Los rótulos de las calles de Málaga

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur