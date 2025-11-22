Episodio 233 - Los rótulos de las calles de Málaga
29 min.
Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:15
Por sus rótulos podrías decir si te encuentras en una calle del centro o fuera de él. Nos acompañan dando nombre a las calles de ... nuestra ciudad pero su historia es fascinante. ¿Desde cuándo se pone nombre a las calles de Málaga? ¿Qué sistema se usaba antes para encontrarlas? Esta es la historia de los nombres que dan vida a nuestra ciudad.
Referencia del espisodio:- Breve historia de la rotulación de las calles malagueñas
UN PODCAST DE ANA PÉREZ-BRYAN Y CURRO FERNÁNDEZ SIBAJA