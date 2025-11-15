Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Episodio 232: A la sombra de la historia III

32 min.

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:17

Los profesores Víctor Heredia y Fernando Alonso nos acompañan en el podcast desde hace semanas. Cada uno comparte sus investigaciones con todos nosotros para acercarnos ... una Málaga desconocida y curiosa que nos encanta conocer. Ahora han publicado el tercer volumen de su 'A la sombra de la historia', un recopilatorio de los artículos que escriben en verano en el periódico y que presentarán el viernes 21 de noviembre a las 19:00 en la librería Proteo.

