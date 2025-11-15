Ana Pérez-Bryan Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Los profesores Víctor Heredia y Fernando Alonso nos acompañan en el podcast desde hace semanas. Cada uno comparte sus investigaciones con todos nosotros para acercarnos ... una Málaga desconocida y curiosa que nos encanta conocer. Ahora han publicado el tercer volumen de su 'A la sombra de la historia', un recopilatorio de los artículos que escriben en verano en el periódico y que presentarán el viernes 21 de noviembre a las 19:00 en la librería Proteo.