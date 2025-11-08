Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Episodio 231 - El pimpi que vendió la catedral de Málaga

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:11

Imagínese que llega a otra ciudad, ve su catedral entre andamios y un local de le acerca para contarle que la están desmontando porque entre ... la falta de fieles y las mermadas arcas del cabildo, no pueden mantener su funcionamiento. Entonces, le ofrecen comprar el edificio. Eso paso en Málaga hace unos años y esta es la historia.

