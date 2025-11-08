Episodio 231 - El pimpi que vendió la catedral de Málaga
20 min.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:11
Imagínese que llega a otra ciudad, ve su catedral entre andamios y un local de le acerca para contarle que la están desmontando porque entre ... la falta de fieles y las mermadas arcas del cabildo, no pueden mantener su funcionamiento. Entonces, le ofrecen comprar el edificio. Eso paso en Málaga hace unos años y esta es la historia.
Referencia del espisodio:- De cómo un pimpi vendió la catedral de Málaga a un guiri por ciento cincuenta mil pesetas
Otros episodios relacionados:
- Episodio 200 - Los secretos de la Catedral de Málaga I
Disponible en:
Créditos
-
UN PODCAST DE ANA PÉREZ-BRYAN Y CURRO FERNÁNDEZ SIBAJA