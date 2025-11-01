Ana Pérez-Bryan Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17 Comenta Compartir

¿Qué fue lo que vio Trinidad en su patio de la calle Alta? Tenía forma humanoide, pelo largo y desaliñado y unos ojos rabiosos. ... Hoy, la leyenda continúa e incluso medios nacionales han acudido para repasar la historia. Hacemos un capítulo especial sobre leyendas e historias de terror de Málaga. Pasen y escuchen.