Episodio 230 - El monstruo de la calle Alta
30 min.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17
¿Qué fue lo que vio Trinidad en su patio de la calle Alta? Tenía forma humanoide, pelo largo y desaliñado y unos ojos rabiosos. ... Hoy, la leyenda continúa e incluso medios nacionales han acudido para repasar la historia. Hacemos un capítulo especial sobre leyendas e historias de terror de Málaga. Pasen y escuchen.
Referencia del espisodio:- El monstruo de la calle Alta y otras historias sobrecogedoras
Otros episodios relacionados:
- Episodio 122 - Los iluminados de Torrox
Disponible en:
Créditos
-
UN PODCAST DE ANA PÉREZ-BRYAN Y CURRO FERNÁNDEZ SIBAJA