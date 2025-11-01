Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

Episodio 230 - El monstruo de la calle Alta

30 min.

Otros episodios
Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

126

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

124

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

123

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

¿Qué fue lo que vio Trinidad en su patio de la calle Alta? Tenía forma humanoide, pelo largo y desaliñado y unos ojos rabiosos. ... Hoy, la leyenda continúa e incluso medios nacionales han acudido para repasar la historia. Hacemos un capítulo especial sobre leyendas e historias de terror de Málaga. Pasen y escuchen.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Episodio 230 - El monstruo de la calle Alta

Episodio 230 - El monstruo de la calle Alta

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur