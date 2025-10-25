Episodio 229 - Bienvenidos a calle Álamos 38
28 min.
Sábado, 25 de octubre 2025, 00:29
Calle Álamos es una de esas callas que se encuentran justo al otro lado de lo que fueron las murallas de la ciudad. De hecho, ... en algunas excavaciones se ha podido comprobar que el lado par esconde lo que fue el foso de las murallas. Hoy recorremos su calle y lo que significó convertirse en la primera calle donde la alta burguesía puso el punto de mira para residir. Hoy nos detenemos en una de sus casas, en la número 38, pero contar la historia de lo que allí ha ocurrido en los últimos 300 años.
Referencia del espisodio:- Historia de una casa: Álamos, 38
