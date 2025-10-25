Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

Episodio 229 - Bienvenidos a calle Álamos 38

28 min.

Otros episodios
Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

125

Episodio 125 - Así fue Picasso antes de ser Picasso

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

126

Episodio 126 - Sociedades de recreo e industria de Málaga. Luces y sombras de finales del XIX

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

124

Episodio 124 - El secreto que se escondía dentro de la Divina Pastora

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

123

Episodio 123 - Cuando el centro de Málaga estaba lleno de conventos

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:29

Comenta

Calle Álamos es una de esas callas que se encuentran justo al otro lado de lo que fueron las murallas de la ciudad. De hecho, ... en algunas excavaciones se ha podido comprobar que el lado par esconde lo que fue el foso de las murallas. Hoy recorremos su calle y lo que significó convertirse en la primera calle donde la alta burguesía puso el punto de mira para residir. Hoy nos detenemos en una de sus casas, en la número 38, pero contar la historia de lo que allí ha ocurrido en los últimos 300 años.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Episodio 229 - Bienvenidos a calle Álamos 38

Episodio 229 - Bienvenidos a calle Álamos 38

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Diario Sur