Videomapping de Navidad en la Catedral de Málaga: horarios y fechas

La calle Larios es de visita obligada en Navidad para disfrutar del espectáculo de luces que cada año se lleva a cabo. Pero en ... el Centro hay otro enclave que también hay que visitar y con acceso libre igualmente. Se trata del videomapping que se proyecta en la Catedral de Málaga, concretamente en la fachada de la torre mocha, en su lateral sur en calle Molina Lario.

Este año la proyección arquitectónica que podrá verse se ha bautizado como 'El pescador de sueños', y está basado en un cuento propio de estas fechas con unos personajes inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. El espectáculo ofrece una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras.

Habrá pases todos los días salvo el 24 y el 31 de diciembre

Para esta puesta en escena, que corre a cargo de la empresa Firefly Events, se usa última tecnología en proyección láser y se han creado a la carta infografías en dos y tres dimensiones para completar un espectáculo de gran formato.

Duración y pases

'El pescador de sueños', dura entre ocho y nueve minutos, según informa el Ayuntamiento. Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado de Málaga, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará seis estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

Se inaugurará el sábado 29 de noviembre y los pases serán a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre).