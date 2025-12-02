Vía Serrana: La ruta jacobea más trepidante de Andalucía que pasa por Ronda

Desde Gibraltar hacia Santiago de Compostela, pero pasando por valles y montañas de la Serranía de Ronda. Así es uno de los itinerarios jacobeos menos ... conocidos, pero más espectaculares de cuantos hoy se han recuperado para peregrinos y senderistas. Se conoce como la Vía Serrana y une La Línea de la Concepción (Cádiz) con Utrera (Sevilla), pero recorriendo varios municipios de la provincia de Málaga. Por este orden: Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Benaoján y Ronda.

Aunque en Málaga el protagonismo jacobeo suele recaer en el Camino Mozárabe, la ruta que conecta el centro de la capital con Córdoba, Mérida y la Vía de la Plata, la Vía Serrana aporta un enfoque completamente distinto. No parte de Málaga ni concluye en ella, pero sí atraviesa uno de los territorios más emblemáticos de Andalucía. De esta forma, la Serranía de Ronda se integra en una red de caminos históricos que hoy se ha convertido en alternativa para quienes buscan rutas menos masificadas y más ligadas a la naturaleza. Si el Camino Mozárabe destaca por su carga histórica y urbana, la Vía Serrana sobresale por el sosiego de núcleos rurales, su paisaje fluvial y montañoso, y su vínculo con los pasos tradicionales que unían Gibraltar con la Andalucía interior.

Señalética de la Vía Serrana.. Este itinerario atraviesa el monumento natural de las Buitreras del Guadiaro

El origen de esta vía no responde a un único trazado medieval, como ocurre con otros caminos consolidados, sino a un entramado de cañadas reales, sendas de herradura y pasos naturales utilizados durante siglos por arrieros, comerciantes, viajeros y, en determinados periodos, algunos peregrinos procedentes del sur peninsular o del propio Gibraltar.

La ruta oficial actual es una reinterpretación histórica documentada, elaborada por asociaciones jacobeas de Cádiz, Málaga y Sevilla para dar continuidad a ese tránsito ancestral. No se conoce un camino único original, pero sí la existencia de un corredor estable que articulaba el paso entre la costa y el interior.

Recorrido por la Serranía

El itinerario, que en la provincia tiene un tramo de casi 60 kilómetros, entra en Málaga por la Estación de Gaucín -también conocida como El Colmenar-, Entidad Local Autónoma perteneciente a Cortes de la Frontera. Enclavada en un valle profundo y umbrío, rodeada de alcornoques y a orillas del Guadiaro, marca el inicio del recorrido por la provincia de Málaga. Es un entorno fresco y fluvial que sorprende a quienes esperan una entrada más montañosa.

Desde El Colmenar, la Vía Serrana inicia uno de sus rasgos más distintivos: un tramo fluvial de unos 30 kilómetros continuos siguiendo en paralelo al río Guadiaro hasta la Estación de Benaoján. En este recorrido, el camino se dirige hacia Cañada Real del Tesoro (núcleo rural también perteneciente a Cortes de la Frontera) y continúa por Estación de Jimera de Líbar, sin entrar en los cascos urbanos de Jimera ni de Benaoján.

A lo largo de estas etapas, el sendero discurre pegado al río, entre bosques de ribera, antiguas veredas y pequeños huertos, y atraviesa, además, el monumento natural de las Buitreras del Guadiaro, una de las gargantas más espectaculares de Andalucía, con paredes verticales que se elevan entre 100 y 200 metros y donde anidan buitres leonados. Lo hace en el tramo que parte desde El Colmenar, como uno de los primeros platos fuertes de este gran recorrido por tierras de la Serranía. En este gran cañón confluyen los términos municipales de Cortes de la Frontera, Benalauría y Benarrabá. La presencia constante del agua y la sensación de caminar junto a vertiginosas paredes calizas convierten este tramo en uno de los segmentos más impactantes de toda la ruta. Tras atravesar este espacio protegido, la etapa concluye en Cañada Real del Tesoro.

Desde esta aldea de Cortes de la Frontera, el siguiente hito es el territorio de Jimera de Líbar. En concreto, se llega a la barriada de origen ferroviario conocida como Estación de Jimera. En este tramo, el valle se abre ampliamente y permite contemplar abruptas sierras calizas a un lado y a otro. Después, el camino se dirige al núcleo de Estación de Benaoján, siguiendo una ruta de senderismo que hoy también forma parte de la Gran Senda de Málaga. En ese recorrido, que avanza en paralelo tanto al río como a la línea ferroviaria que une Ronda con Algeciras, aparece otra garganta -aunque menos espectacular que las Buitreras-: las Angosturas del Guadiaro. En el entorno también queda relativamente cerca, aunque con notable desnivel, la Cueva de la Pileta.

Ampliar Estación de Benaoján.

Desde la Estación de Benaoján, donde tras las lluvias se puede disfrutar de un espectacular salto de agua, el camino se dirige a Ronda por un tramo senderista que ya no coincide con el planteado por la Gran Senda de Málaga. Aquí la ruta pasa relativamente cerca del Monumento Natural de la Cueva del Gato, uno de los grandes emblemas naturales de la Serranía de Ronda.

Llegada a Ronda

La Vía Serrana remonta hacia Ronda hasta entrar por la Puerta de Almocábar, acceso meridional del recinto amurallado que da entrada al emblemático Barrio de San Francisco, donde se erige la majestuosa iglesia del Espíritu Santo. La llegada está llena de simbolismos: murallas, torres, piedra y, al fondo, el perfil de una ciudad que durante siglos ha sido cruce de caminos entre la Andalucía atlántica, mediterránea y castellana. Ronda contó con cofradías, ermitas y hospitales de caminantes, lo que refuerza su papel histórico dentro de este corredor de comunicaciones.

Pero el camino no se detiene aquí. Desde Ronda, la Vía Serrana continúa hacia el norte en dirección a Setenil de las Bodegas (Cádiz), en una etapa que sirve de transición entre la Serranía malagueña y los paisajes gaditanos de la campiña. En este tramo, el itinerario pasa relativamente cerca del yacimiento arqueológico de Acinipo, la llamada 'Ronda la Vieja', lo que fue una importante ciudad romana levantaa en una meseta a casi mil metros de altitud, con restos tan llamativos como su teatro. Aunque el camino oficial no entra en el recinto arqueológico, su proximidad añade una potente capa histórica al relato del peregrino que abandona Ronda rumbo al norte.

Señalética

En la actualidad, la Vía Serrana está señalizada con las clásicas flechas amarillas, conchas jacobeas y paneles interpretativos instalados por asociaciones de Cádiz, Málaga y Sevilla, con el apoyo de ayuntamientos y grupos de voluntariado. La mayor parte del recorrido se puede seguir sin grandes problemas, aunque es recomendable acompañar la marcha con mapas actualizados o aplicaciones de senderismo, sobre todo en tramos rurales o de monte bajo. Buena parte de quienes la recorren hoy son senderistas y peregrinos andaluces que la hacen por etapas los fines de semana, aunque cada vez son más los caminantes que la completan de un tirón para enlazar con la Vía Augusta y la Vía de la Plata camino de Santiago. A ello se suma un goteo de peregrinos extranjeros -especialmente británicos y nórdicos- que la han descubierto gracias a blogs, foros y guías en inglés, atraídos precisamente por su carácter discreto y poco masificado.

Como curiosidad histórica, los estudios sobre la Vía Serrana y la ruta de los viajeros románticos recuerdan que estos caminos entre Gibraltar, Gaucín y Ronda fueron muy frecuentados en los siglos XVIII y XIX por viajeros británicos, comerciantes y militares, que entraban por el Peñón y se internaban hacia la Serranía a lomos de caballerías. No era entonces un camino jacobeo como tal, pero sí un corredor internacional en el que se cruzaban idiomas, mercancías, espías y también algunos devotos que aprovechaban esos mismos pasos para dirigirse hacia el interior peninsular. Esa memoria viajera, ligada al llamado 'Camino Inglés' desde el sur y a la ruta de los románticos, es hoy uno de los argumentos que se manejan para reivindicar la Vía Serrana como itinerario cultural y jacobeo de pleno derecho.

Ampliar Murallas de Ronda

La ruta cuenta con el aval de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, que la integra en la red jacobea andaluza. Su principal atractivo radica en la autenticidad del recorrido, la mezcla entre largos tramos fluviales, gargantas y relieves montañosos, y su ambiente silencioso y poco masificado. La Vía Serrana recupera así un histórico corredor de movilidad humana que, durante siglos, unió territorios, culturas y economías, y que hoy vuelve a abrirse a un tipo de viajero que busca caminar con calma, lejos de los grandes flujos del Camino Francés, pero sin renunciar a la historia ni al paisaje.