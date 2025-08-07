El verano sigue brillando en Starlite Occident: música en directo, alta cocina y noches inolvidables en Marbella

Tras un inicio de temporada vibrante, Starlite Occident continúa ofreciendo veladas inolvidables en la emblemática cantera de Nagüeles, en Marbella. El festival boutique más ... importante del mundo mantiene su pulso hasta el 30 de agosto, con una programación de lujo, propuestas gastronómicas de primer nivel y un ambiente exclusivo que lo convierte en una experiencia única en la Costa del Sol.

Con más de 50 conciertos programados en esta edición, el recinto se consolida como un punto de encuentro entre artistas internacionales, público selecto y una escenografía natural que convierte cada noche en algo irrepetible. El Auditorio de Starlite Occident, considerado el escenario fijo más grande de España, ofrece una acústica envolvente en un entorno íntimo que destaca por su belleza y cercanía con el público.

Un mes de agosto lleno de grandes nombres

El cartel de agosto mantiene el nivel con una programación ecléctica que reúne pop, flamenco, rock, música electrónica y leyendas internacionales, consolidando a Starlite Occident como una cita imprescindible del verano andaluz. Entre los directos más esperados del mes destacan:

• 8 de agosto: Amaral

• 11 de agosto: Texas.

• 12 de agosto: Beret + DJ Nano.

• 14 de agosto: Los Secretos.

• 15 de agosto: Carolina Durante.

• 16 de agosto: Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos.

• 19 de agosto: Siempre Así.

• 20 de agosto: Alejandro Fernández.

• 21 de agosto: India Martínez + DJ Nano.

• 22 de agosto: Israel Fernández y Tomatito.

• 23 de agosto: Fangoria y Nancys Rubias.

• 27 de agosto: Al Bano & Romina Power.

• 28 y 29 de agosto: Camilo.

Más allá de la música: gastronomía y ocio nocturno

La experiencia Starlite Occident no termina cuando cae el telón. La oferta gastronómica incluye cinco restaurantes temáticos: Tanabata, con cocina fusión nikkei; Raffaella, de esencia italiana; Temazo, especializado en parrilla mediterránea; Ánima, con sabores mexicanos; y el exclusivo Sandra's Caviar Bar. Además, el Food Hall para quienes prefieren opciones más informales.

Y cuando acaban los conciertos, empieza la fiesta. El espacio Sessions, el club al aire libre dentro del recinto se transforma en el epicentro de la vida nocturna marbellí. DJ sets y un ambiente sofisticado bajo las estrellas convierten cada noche en una celebración.

Starlite Occident: una referencia internacional

Starlite Occident ha sabido reinventarse cada año sin perder su esencia, combinando música, cultura, ocio y gastronomía en un enclave natural incomparable. No es solo un festival, es una experiencia sensorial que atrae a visitantes de todo el mundo y que sigue posicionando a Marbella como capital del entretenimiento de alto nivel. Con varias semanas por delante, el verano en Starlite Occident aún tiene muchas historias por contar. Porque cada noche en esta cantera mágica es distinta y, sobre todo, inolvidable.

Consulta toda la programación y compra tus entradas en: www.starliteoccident.com