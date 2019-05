Veinte periodistas homenajearán a Manuel Alcántara en el Ateneo Imagen de archivo de Manuel Alcántara. 'Periodistas in versos' tendrá lugar el próximo jueves, 23 de mayo, a las 20 horas SUR Miércoles, 22 mayo 2019, 12:14

El Ateneo de Málaga, en colaboración con la Fundación Manuel Alcántara, ha organizado para el próximo jueves 23 de mayo un acto de homenaje al recientemente fallecido poeta y columnista Manuel Alcántara.

El evento tendrá lugar en el salón de actos del Ateneo, a las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo.

Victoria Abón, presidenta del Ateneo, ha explicado que este homenaje, al que han titulado «periodistas in versos», consistirá en que «quienes le llamaban maestro de periodistas, los que siempre reconocieron su magisterio en la columna de prensa, donde alcanzó el más alto nivel, quieren demostrar que como poeta también fue un maestro de gran altura».

Para ello, serán veinte periodistas de la ciudad quienes le rindan homenaje, un grupo en el que hay representantes de la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad, de algunas instituciones (como Unicaja, la Asociación de la Prensa o la Universidad), y una gran diversidad generacional, periodistas muy veteranos junto a algunos de los más jóvenes.

En concreto, leerán los versos del maestro Victoria Abón, Rafael Salas, Francisco Griñán, Pedro Luis Gómez, María Eugenia Melero, José María de Loma, José Antonio Sau, Alfonso Vázquez, Guillermo Busutil, Domi del Postigo, Luciano González, Lucas Martín, Pablo Bujalance, Teresa Santos, Bella Palomo, Isabel Ladrón de Guevara, Marina Fernández, Princesa Sánchez, Antonio Javier López y Juan Gaitán, que conducirá el acto.

En cuanto a los poemas, se dará lectura a 'Biografía', 'Me busco por el tiempo', 'Arcángel de pereza', 'El poeta pide por su voz', 'Canción 1', 'Canción 4', 'Las palabras', 'Vuelta a la mar de Málaga', 'Carnet de identidad', 'Soneto para acabar un amor', 'Como una oración', 'Este jueves depende de tu boca', 'Yo tuve el corazón capaz de lluvia', 'No sabe el mar que es domingo', 'Este verano en Málaga', 'El mar no puede morir', 'No pensar nunca en la muerte', 'Le gustaban pocas cosas' y 'Niño del 40'.