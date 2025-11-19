Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Valle de Abdalajís recibirá a más de 2.000 visitantes en su Fiesta del Pan Duro

Mazamorra, tosta tierra y sol, migas mar y monte o albóndigas serán algunas de las propuestas de la ruta gastronómica

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

Sabor a Málaga, la marca con la que la Diputación pone en valor los productos agroalimentarios y la gastronomía de la provincia, promueve por segundo ... año consecutivo la Fiesta del Pan Duro de Valle de Abdalajís, un evento popular que se celebrará este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, y que espera reunir a más de 2.000 personas. El programa de actividades incluye una ruta gastronómica, un concurso popular de platos elaborados a base de pan duro, talleres infantiles de elaboración de pan, catas y demostraciones de cocina en directo, así como un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de baile y música.

