Valle de Abdalajís recibirá a más de 2.000 visitantes en su Fiesta del Pan Duro

Sabor a Málaga, la marca con la que la Diputación pone en valor los productos agroalimentarios y la gastronomía de la provincia, promueve por segundo ... año consecutivo la Fiesta del Pan Duro de Valle de Abdalajís, un evento popular que se celebrará este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, y que espera reunir a más de 2.000 personas. El programa de actividades incluye una ruta gastronómica, un concurso popular de platos elaborados a base de pan duro, talleres infantiles de elaboración de pan, catas y demostraciones de cocina en directo, así como un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de baile y música.

Esta festividad, apoyada también por el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís y la Asociación Carta Malacitana, pone en valor la cocina de aprovechamiento, contribuye a la preservación del recetario popular e invita a «aprovechar hasta la última miga», como reza el lema de esta edición.

La actividad principal será la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que siete bares y restaurantes del municipio elaborarán platos basados en la cocina de aprovechamiento, demostrando la versatilidad del pan duro en recetas tradicionales y creativas. Las tapas podrán degustarse junto con una bebida el sábado y el domingo, en horario de 13:00 a 17:00 y de 19:30 a 23:00 horas, a un precio de 3,50 euros.

Los establecimientos participantes son Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco, con propuestas como mazamorra, tosta tierra y sol, migas mar y monte o albóndigas en salsa de champiñones, entre otras. El público podrá votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga. Además, se regalarán 500 bolsas de tela conmemorativas de esta edición entre quienes completen la ruta de los bares y restaurantes participantes.

Mercado, talleres y actividades para todos

El evento se completa con un mercado de productos locales y artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11:00 a 17:00 horas.

Además, los asistentes podrán participar en catas de panes, quesos, aceites y vinos. También habrá visitas guiadas por el municipio, una ruta senderista y demostraciones de cocina en vivo con degustación gratuitas de migas.

Esta 'Fiesta del Pan Duro' pone un acento especial en el público infantil con talleres de elaboración de pan y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón abierta ambos días en horario de mañana y tarde.

Concursos y actuaciones

El sábado se celebrará el Concurso Gastronómico Popular de platos elaborados con pan duro, con degustaciones abiertas al público, y el domingo se cerrará la fiesta con el recuento de votos y el sorteo de premios.

No faltará la animación musical con la presencia de la Panda de Verdiales de Valle de Abdalajís, el grupo de baile local y un concierto nocturno el sábado que llenará de ritmo y ambiente festivo las calles del municipio.