Tradiciones perdidas y recuperadas del Día de Todos los Santos y sus vísperas en Málaga La Ureña, El Santo Mortero o la Noche de las Ánimas son algunas de las costumbres que intentan sobrevivir en unas jornadas donde el foco lo tiene Halloween

Javier Almellones Málaga Viernes, 31 de octubre 2025, 17:51 Comenta Compartir

Mucho antes de que la tradición de Halloween se propagara por pueblos y ciudades de España, existían costumbres autóctonas muy arraigadas relacionadas con la festividad de Todos Los Santos y sus vísperas, pero también con el 2 de noviembre, es decir, el Día de los Difuntos. Algunas eran divertidas y desenfadadas, que llegan a tener incluso alguna similitud con el 'truco o trato', y otras erizaban la piel.

Hoy muchas de ellas se dan por perdidas, aunque también las hay que se han recuperado gracias al esfuerzo de muchos vecinos de pueblos como Fuente de Piedra o El Borge, que han implicado a las generaciones más jóvenes para celebrar una tradición más auténtica y, en algunos casos, con siglos de historia.

1 La Ureña

Ampliar La asociación de mujeres Amanecer ha apostado por recuperar La Ureña en Fuente de Piedra. Asociación Amanecer

En muchos pueblos de interior de la provincia de Málaga e incluso en algunos de Sevilla había una costumbre que tenía como protagonista a los monaguillos. Éstos se turnaban con el cura para repicar durante esas jornadas las campanas. Para mitigar ese esfuerzo, en la víspera, el 31 de octubre salían a pedir, casa por casa, alimentos que llevarse a la boca mientras llevaban a cabo su cometido desde la torre de la iglesia. No eran golosinas sino frutas de temporada, como el membrillo o las castañas. Hoy esta tradición se ha recuperado parcialmente en el pueblo de Fuente de Piedra gracias a la asociación de mujeres Amanecer, que la ha instaurado en la tarde de cada 31 de octubre, con degustaciones populares de castañas, gachas, magdalenas y chocolate caliente. Al menos, no hay chucherías.

2 Santo Mortero

Ampliar Rincón del casco urbano de Salares. J. A.

Similar a la anterior existía una tradición que implicaba en general a los niños de pueblos como Salares o aldeas como Benagalbón (Rincón de la Victoria). En el primero de ellos, se llamaba el Santo Mortero, ya que era la expresión que los pequeños solían gritar cuando, yendo casa por casa, pidiendo alimentos de temporada para las ánimas conseguían que les dieran productos como castañas, almendras o granadas. Hoy de aquella costumbre sólo queda en Salares prácticamente el nombre, ya que se trata de una fiesta de disfraces y pasacalles terrorífico que recuerda claramente más a Halloween que al Santo Mortero. Existe una variante en el pueblo de Algatocín en la que los niños cantaban coplillas casa por casa, pero se da por perdida como tradición desde hace décadas.

3 La Noche de los Ánimas

Ampliar Procesión de la Santa Compaña en El Borge Asociación El Pasero

La solemne y tétrica procesión de la Santa Compaña solía poner los pelos de punta a más de uno hace algunas décadas en muchos pueblos del interior durante la víspera de Todos Los Santos, lo que popularmente se conocía como la Noche de las Ánimas. Con poca iluminación y túnicas blancas, lo mejor era estar recogido en casa. Hoy esa tradición se ha conseguido recuperar en el pueblo de El Borge, gracias a la asociación El Pasero, que ha conseguido implicar a los jóvenes de este pueblo de la Axarquía. En colaboración con el Ayuntamiento, el programa del 31 de octubre incluye, además de la procesión de la Santa Compaña, un original itinerario de terror ibérico.

4 Fiesta de la Castaña y del Boniato

Ampliar La Fiesta de la Castaña y del Boniato se incluye dentro de Maroween Ayto. Nerja

La aldea nerjeña de Maro tenía instaurada durante décadas una fiesta gastronómica en la tarde noche del 31 de octubre. Los vecinos se reunían para compartir dos productos de temporada, castañas y boniatos que se asaban cuando se ponía el sol. Pero esa costumbre fue prácticamente absorbida cuando se fusionó con la tradición anglosajona de Halloween y pasó a llamarse Maroween. Los disfraces terroríficos y el 'truco o trato' han eclipsado a esa degustación, que, eso sí, se sigue resistiendo a desaparecer. Este 31 de octubre a parir de las 19 horas lo podrán comprobar quienes se acerquen a este núcleo rural y costero de la Axarquía.

5 El Puente de las Animas

Ampliar El Puente de las Ánimas. Ayto. Torrox

Más que una tradición era una leyenda. Existía una creencia que gira en torno a un antiguo puente de Torrox, de origen medieval. Al caer la noche de cada 1 de noviembre, se decía que por allí pasaba un grupo de espíritus con cadenas y antorchas. Desde allí, según esta creencia popular, estas almas en pena se dirigen hacia el convento de Nuestra Señora de las Nieves, que está un poco más arriba. Este lugar está relativamente alejado del casco urbano de Torrox y está en desuso. Tanto es así, que, en más de una ocasión, se ha tenido que limpiar la vegetación del entorno para que se siguiera viendo. A última hora de días tan especiales como el de Todos los Santos, hay muchos torroxeños que se aproximan hasta este lugar, que desde hace mucho tiempo se conoce popularmente como el puente de las Ánimas por esta leyenda.

6 Noche los Espantos

Ampliar La Noche de los Espantos en Vélez-Málaga. Juan Salvador Gómez Polo

En la actualidad, se trata de una actividad organizada que permitirá rememorar la tradición de contar historias de miedo en la noche del 31 de octubre. En concreto, se hará mientras se recorre el centro histórico de Vélez-Málaga. Esa propuesta, organizada por los apartamentos Casa de las Titas, es una visita guiada y teatralizada, en la que intervendrán distintos personajes históricos. Esta excursión, que tiene una duración aproximada de dos horas.

7 Rosario de las Ánimas

Ampliar Vista panorámica del casco urbano de Antequera J. A.

En Antequera era costumbre que los vecinos recorrieran los barrios de la ciudad cantando un rosario muy especial en la víspera del Día de los Difuntos, es decir, cada 1 de noviembre. Esa tradición religiosa se da por perdida desde hace mucho tiempo.

8 Solemnidad y triple misa el 2 de noviembre

Ampliar Calle de Pujerra. J. A.

En muchos pueblos malagueños se respeta profusamente el Día de los Difuntos, eludiendo celebraciones populares y lúdicas en esa jornada. Es el caso de Pujerra, donde días antes se celebra la Fiesta de la Castaña, pero nunca se alarga hasta el 2 de noviembre por respeto a las personas mayores que viven esa jornada con especial solemnidad.

9 Representación de Don Juan Tenorio

Ampliar Representación de Don Juan Tenorio Ayto. Antequera

Durante décadas el último día de octubre y los dos primeros de noviembre se asociaban a la representación de la obra más famosa de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, que en la ficción acontecía precisamente en esas jornadas. El protagonista se enfrenta al juicio de las almas en el cementerio y la muerte irrumpe como fuerza transformadora. Hoy esa representación se sigue perpetuando en varios municipios malagueños, como Antequera, Ronda o Torremolinos, donde en estos días se podrá ver en teatros o centros culturales.

MÁS

* Otras tradiciones perdidas tanto en Málaga como en otros puntos de Andalucía eran las cenas familiares tras pasar por el cementerio, el encendido de las 'mariposas' o las lamparillas en las casas durante la Noche de los Difuntos o vigilias nocturnas en cementerios y toques continuos de campanas.

Reporta un error