El templo de Archidona que conserva restos de una mezquita El Santuario de la Virgen de Gracia muestra en su interior vestigios de un anterior edificio de culto religioso islámico

Situada en un cerro a más de 925 metros sobre el nivel del mar, puede ser considerada como una de las ermitas más elevadas de la provincia de Málaga. Pero, el Santuario de la Virgen de Gracia, en Archidona, es un templo especialmente valorado por otra peculiaridad. En su interior, aguarda un auténtico tesoro arquitectónico, ya que conserva distintos elementos que pertenecieron a una anterior mezquita, levantada posiblemente entre los siglos IX y X.

Son muchos visitantes los que recibe a lo largo del año. Unos lo hacen por devoción religiosa y otros, por conocer este singular edificio. Muchos ya saben que, si se fijan bien, encontrarán algunos vestigios de su pasado como templo islámico. Y todo ello en un marco incomparable, dentro del castillo de Archidona, situado en la parte alta del cerro de la Virgen de Gracia, desde donde hay una amplia panorámica de la zona nororiental de la provincia de Málaga.

Hoy se conservan rasgos muy evidentes, como los arcos de herradura o el alfiz de éstos. También en la base de la torre campanario, que antes fue alminar, como se puede ver desde el interior de este templo. Pero, es más, hay elementos que llaman la atención también por ser anteriores al antiguo Al-Ándalus, como columnas tardorromanas o visigodas, que hacen de esta ermita de Archidona un lugar único en España.

En este sentido, hay que tener en cuenta la importancia estratégica del castillo donde se ubica. Archidona fue en su día capital de la Cora de Rayya, una de las regiones más importantes durante los primeros siglos de dominio andalusí. Pero, como se ha constatado, por este elevado cerro pasaron antes otras civilizaciones.

Desde su construcción como ermita entre los siglos IX y X, hasta la actualidad hay un importante punto de inflexión, que es la toma de esta importante plaza por los Reyes Católicos en 1485, es decir, apenas siete años de la capitulación del Reino Nazarí. A partir del dominio cristiano, se comienza la transformación del templo islámico en la que sería la primera parroquia de la villa de Archidona. Después se convertiría en ermita dedicada a la Virgen de Gracia, patrona de Archidona desde 1725.

Además de los mencionados elementos de la anterior mezquita, sobresalen especialmente en el interior un retablo gótico con la representación de la Virgen de Gracia y una pila bautismal, ambos datados en los últimos años del siglo XV, es decir, en el momento en el que la mezquita comienza a dar paso al templo cristiano que es hoy.

Debido a su ubicación entre murallas del castillo y a su altitud, es también un santuario que ofrece tranquilidad y excelentes vistas panorámicas durante muchos días al año, salvo algunos en los que tienen lugar celebraciones religiosas tan conocidas como la romería nocturna (cada 15 de agosto) o el Día de la Oruga (mes de mayo).

Acceso al templo

Para llegar hasta allí se puede subir en vehículo o a pie a través de una sinuosa vía asfaltada, conocida como el Camino del Santuario. El acceso tanto al recinto amurallado en el que se ubica la ermita como al interior del templo es totalmente gratuito.

Archidona es una localidad conocida por su patrimonio histórico. Además de este santuario que antes fue mezquita, sobresalen otros templos cristianos en la ciudad o la emblemática Plaza Ochavada. En esta última, se encuentra precisamente otro vestigio histórico del antiguo Al-Ándalus, lo que se cree que fue una ermita rupestre mozárabe. Ésta integrada dentro del interior del restaurante Arxiduna, uno de los más sobresalientes del interior de la provincia de Málaga.

Cómo llegar

