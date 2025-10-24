Snakeroom Serpentarium: una experiencia inmersiva en el mundo de los reptiles y artrópodos

Fuengirola cuenta con un espacio absolutamente único y fascinante para sumergirse en el mundo de los reptiles y artrópodos: Snakeroom Serpentarium. Un lugar ideal ... para el público general y los aficionados a las serpientes, donde también pueden adquirir todo lo que necesitan para llevarse a casa alguno de estos fascinantes animales.

Snakeroom Serpentarium nace de la pasión por reptiles, anfibios y artrópodos de su fundador, José Cordero. «Ya desde muy pequeño, según me contaba mi padre, aparecía con las manos llenas de culebras cuando íbamos los domingos a comer al lado del rio, cuando apenas tenía 2 o 3 años: desde siempre he tenido esta obsesión por todo bicho que se arrastraba», recuerda con humor sobre el origen de su afición.

«A nivel particular, he mantenido y criado reptiles y artrópodos desde hace unos 30 años. Y como los mantenía en casa, muchos familiares y amigos me animaron a enseñarlo al resto del mundo», comenta acerca del momento en que se animó a emprender un proyecto tan singular como Snakeroom Serpentarium. del. «Ya llevamos 4 años y medio abiertos, y estamos realmente contentos con el resultado», valora.

Snakeroom Serpentarium ofrece al visitante una colección realmente impresiontante. «Hay muchísimas especies diferentes, a cada cual más impresionante y enigmática: las hay que imitan a las serpientes de coral, las que imitan a las víboras o serpientes de cascabel, otras están especializadas en comer caracoles, o peces, otras pasan desapercibidas al imitar perfectamente el suelo donde viven, o imitan ser unas ramas», detalla acerca de la diversidad de especies.

«En cuanto al tacto, las hay muy suaves porque tiene escamas lisas, otras que tienen escamas quilladas y son muy muy rugosas, o incluso tenemos una que tiene una mutación que se llama 'scaleless', que tiene la particularidad de carecer de escamas, entonces cuando la tocas es como tocar piel humana directamente», añade.

Una visita interactiva

Snakeroom Serpentarium ofrece un espacio cuidado hasta el último detalle para ofrecer al visitante una experiencia inmersiva e interactiva en el mundo de los reptiles y artrópodos. En la sala de exposición los visitantes encontrarán unos 70 terrarios, tematizados para recrear el hábitat de cada especie. «Realizamos una visita interactiva, en la cual vamos enseñando cada especie, y contando curiosidades de los reptiles en general y de cada especie en particular», explica su fundador.

«Muchas de ellas las sacamos para que los visitantes puedan tocarlas o hacerse fotos con ellas. Obviamente, de forma totalmente segura, ya que son animales criados en terrario y que llevan en algunos casos unos 20 años conmigo y están totalmente adaptados al manejo y al trato con humanos. Son realmente mascotas, no son animales salvajes», aclara José. Igualmente, para garantizar la plena seguridad de los visitantes, en Snakeroom Serpentarium no hay ninguna serpiente venenosa.

El público se sorprende al tener contacto directo por primera vez con las serpientes. «Muchos piensan que son animales húmedos o viscosos porque las ven brillantes y frías, pero en realidad están a temperatura ambiente», explica José. «Los niños son los que más disfrutan, porque son los que menos prejuicios tienen hacia ellas, y por ello los que más ganas tienen de cogerlas», apunta.

Snakeroom Serpentarium también ofrece un recurso ideal para combatir la fobia a las serpientes. «Muchas personas nos visitan con la intención de superarla, y tras algunos momentos difíciles al principio, acaban perdiéndoles ese terror infundado, y algunos incluso acaban tocándolas, algo impensable cuando llegaron», asegura acerca de los efectos ciertamente terapéuticos de la vista.

«Es muy reconfortante ver como cambia a todos los visitantes la percepción que tenían sobre este tipo de animales: nuestra intención no es que les guste sino que las conozcan y que no les tengan miedo», valora José.

En este sentido, el notable cariz educativo de un proyecto como Snakeroom Serpentarium contribuye a quitar esa 'mala prensa' que arrastran las serpientes y reptiles desde tiempos bíblicos. «Las serpientes son animales fascinantes y muy importantes en cada entornor en el que habitan, y habitan todos los ecosistemas a excepción de los polos y las zonas árticas. Sin ellas seria imposible mantener el equilibrio ecológico y son sumamente importantes, incluso las venenosas, aún mas demonizadas: gracias al veneno de muchas serpientes se elaboran medicamentos, cremas para la industria cosmética, etc...», explica José Cordero.

La posibilidad de adquirir serpientes de colección y de hacerte socio de Snakeroom Serpentarium

Snakeroom Serpentarium permite al visitante completar su inmersión en el fascinante mundo de los artrópodos llevándose una serpiente a casa. «Desde enero a finales de marzo cerramos para que las serpientes puedan descansar a oscuras y con el máximo frio que les podemos proporcionar. En primavera las »despertamos« y los machos inician el ritual de apareamiento, a principio de verano empiezan los desoves y dos meses después los nacimientos. Nos nacen unos 400 ejemplares cada verano, que ponemos en venta», explica acerca del proceso José Cordero. «A pesar de los años que llevo criando, nunca me canso de ver ese momento mágico en el que asoman la cabecita», reconoce.

Ampliar

Durante su cierre temporal a principios de año el equipo de Snakeroom Serpentarium también aprovecha para pensar en las pequeñas incorporaciones y realizar las reformas y mejoras que abordan cada temporada. Este 2025 incorporaron a la sala de exposición animales nuevos, como el lagarto caimán, el clamidosaurio, o las serpientes liana, además de nuevos terrarios y decoraciones diferentes.

«Para la gente que empieza en este mundo siempre recomendamos especies que son muy tranquilas incluso de bebés, ya que las crías, al sentirse más vulnerables, son mas pendencieras que los adultos, pero hay especies que no, y es mucho mas fácil para alguien que empieza con su primera serpiente, o si tiene niños pequeños que quieren disfrutar de ella», detalla acerca de la mejor elección para iniciarse. «De adultos la mayoría de especies que tenemos son tranquilas y se dejan tocar y coger sin ningún problema», puntualiza.

Snakeroom Serpentarium también ofrece la posibilidad de hacerse socio. «Los que tienen el pase anual pueden venir durante todo un año las veces que quieran: tenemos muchos niños que ya son como de la familia, son parte del equipo, y vienen prácticamente cada fin de semana, ya se lo saben todo de memoria, y les encanta ayudarme en todo lo que pueden», comenta José. «Es muy emocionante formar parte de eso, y de inculcarles ese amor por la naturaleza y los animales, y siento que en el fondo creamos afición y pasión», apunta.

«Tenemos una frase escrita en la entrada que dice: »Solo se protege lo que se ama, solo se ama lo que se conoce«. Y eso nos describe perfectamente: nuestro objetivo es darlos a conocer, permitir experimentarlos de forma real. Y, de manera indirecta, enseñamos a protegerlas y a respetarlas», concluye.

Más información:

Dirección: Calle Miguel de Cervantes, nº 24. 29640. Fuengirola.

Teléfono: +(34) 653 274 967

Web: https://www.snakeroomserpentarium.com/

.