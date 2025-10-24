Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Snakeroom Serpentarium

Snakeroom Serpentarium: una experiencia inmersiva en el mundo de los reptiles y artrópodos

Este espacio ofrece visitas guiadas e interactivas por una colección formada por 70 terrarios con especies verdaderamente impresionantes y enigmáticas

SUR

Fuengirola

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:10

Fuengirola cuenta con un espacio absolutamente único y fascinante para sumergirse en el mundo de los reptiles y artrópodos: Snakeroom Serpentarium. Un lugar ideal ... para el público general y los aficionados a las serpientes, donde también pueden adquirir todo lo que necesitan para llevarse a casa alguno de estos fascinantes animales.

