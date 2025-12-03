Salvador Rueda: el poeta que salió de un lagar de la Axarquía para recorrer el mundo

En una casa encalada de la aldea de Benaque, rodeada de paseros y lomas suaves de la Axarquía, nació ende diciembre de 1857 Salvador Rueda, ... hijo de una familia campesina que jamás imaginó que aquel niño acabaría abriendo las puertas del modernismo poético. Desde ese rincón humilde de Macharaviaya comenzó el camino de un autor que llevaría el nombre de Málaga mucho más lejos de lo que nadie podía prever.

Su casa natal, hoy convertida en museo, es un ejemplo característico de vivienda popular axárquica: una sola planta, muros encalados, cubierta de teja y tres vanos en la fachada (puerta central y dos ventanas pequeñas con rejas). A comienzos del siglo XX recibió una placa conmemorativa y, ya en época reciente, un relieve con su busto promovido por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Esa sobriedad arquitectónica resume el ambiente social del que procedía el futuro poeta.

Ampliar Casa Natal de Salvador Rueda J.A.

Desde niño se familiarizó con diversas tareas del campo y desempeñó múltiples oficios: labrador, carpintero, panadero, pirotécnico y acólito. Aunque él mismo se consideraba autodidacta, diversas fuentes señalan la influencia del padre Robles, capellán de marina que acudía desde Benajarafe para enseñarle latín y acercarlo a los clásicos españoles. Ese aprendizaje irregular, mezclado con su experiencia rural, explica el peso que tendrían la naturaleza y las escenas populares en su obra posterior.

A los 19 años, Rueda se trasladó a Málaga, donde inició su actividad literaria en periódicos locales. Pronto llamó la atención de Narciso Díaz de Escovar, quien le abrió las puertas del periódico El Mediodía. Sus primeros sonetos, inicialmente firmados con seudónimo, comenzaron a darle cierta notoriedad. En esta etapa temprana aparecen ya sus primeras referencias costumbristas, una línea que más tarde desarrollaría en obras como 'El patio andaluz', 'El cielo alegre', 'Escenas y tipos andaluces' y 'Bajo la parra', donde retrata usos y costumbres andaluzas, sociabilidades rurales y escenas tradicionales.

En 1882 decidió marcharse a Madrid, donde vivió su etapa más prolífica. Publicó nueve libros y colaboró en medios de relevancia nacional como La Gaceta de Madrid y El Globo. Cultivó distintos géneros -poesía, prosa breve, ensayo, teatro y novela- y su novela erótica 'La cópula' generó una notable controversia en su tiempo. Su obra lo situó entre los primeros renovadores del modernismo, hasta el punto de influir directamente en escritores como Juan Ramón Jiménez, y mantener una relación compleja de admiración y rivalidad con Rubén Darío.

Su gran viaje

A principios del siglo XX emprendió una intensa actividad internacional. Entre 1909 y 1917 realizó seis viajes a América y Filipinas, visitando Cuba, Puerto Rico, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Filipinas. Su objetivo era reforzar los vínculos literarios a través de la lengua española. El reconocimiento más emblemático llegó el 4 de agosto de 1910, cuando fue proclamado «Poeta de la Raza» en el Gran Teatro Nacional de La Habana. En estos viajes difundió una visión del español como herramienta de identidad común dentro del mundo hispano.

Salvador Rueda en su escritorio. Sobre estas líneas, placa conmemorativa donde se hace referencia a su fecha de nacimiento y monumento dedicado al poeta

Tras una etapa en Alicante, regresó definitivamente a Málaga en 1919. Sus últimos años transcurrieron de manera modesta en una casa cercana a la Alcazaba, donde vivió hasta su fallecimiento el 1 de abril de 1933. Su sepultura se encuentra en el cementerio de San Miguel. En vida recibió reconocimientos significativos, como el monumento erigido por suscripción popular en el Parque de Málaga en 1931, un obelisco coronado por un águila que aún hoy recuerda su figura.

Entre su producción destaca un fuerte vínculo con el mundo rural y las tradiciones andaluzas. Cantos de la vendimia -obra incluida en la colección «Gastronomía y Literatura» de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes- refleja la importancia de la cultura del vino y de las faenas agrícolas en su estética. Su obra costumbrista, dispersa en varios títulos en prosa, constituye un testimonio literario de la vida cotidiana en la Andalucía de su tiempo.

Día de su nacimiento

Como precisión histórica, conviene recordar que existen dos fechas citadas para el nacimiento de Salvador Rueda. La documentalmente respaldada, recogida en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en varias biografías académicas, es el 2 de diciembre de 1857. Sin embargo, en la tradición local de la Axarquía, así como en actos institucionales -incluido un certamen de pastorales que se celebra en su honor-, se ha extendido el 3 de diciembre como día de referencia. Esta variación no es infrecuente en personajes nacidos en el siglo XIX: a veces responde a diferencias entre la fecha exacta del nacimiento y la de su inscripción en el registro civil o eclesiástico, o a la fijación posterior de una fecha simbólica para las conmemoraciones. Sea como fuere, la del 3 de diciembre es hoy la más aceptada públicamente, aunque los documentos apunten al día 2 como fecha original.