Benaque, aldea donde nació el poeta. J.A.

Salvador Rueda: el poeta que salió de un lagar de la Axarquía para recorrer el mundo

El escritor nació el 3 de diciembre de 1857 en la aldea de Benaque (Macharaviaya) y se convirtió en precursor del modernismo

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:29

Comenta

En una casa encalada de la aldea de Benaque, rodeada de paseros y lomas suaves de la Axarquía, nació ende diciembre de 1857 Salvador Rueda, ... hijo de una familia campesina que jamás imaginó que aquel niño acabaría abriendo las puertas del modernismo poético. Desde ese rincón humilde de Macharaviaya comenzó el camino de un autor que llevaría el nombre de Málaga mucho más lejos de lo que nadie podía prever.

