Programación navideña en Málaga 2025: música, teatro, exposiciones y talleres para toda la familia

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado su programación cultural organizada para Navidad. Una agenda con la música, el teatro, las exposiciones y talleres dirigidos a ... toda la familia como protagonistas.

Archivo Municipal

Así, en el Archivo Municipal se podrá ver hasta el 5 de enero la muestra 'El Milagro de Luz' y la exposición 'Tesoros de Infancia. Historia del juguete español (1870-1970)'. Además, en el patio del archivo se han programado actuaciones del Coro del Orfeón Preuniversitario, la Coral Santa María de la Victoria o la formación Pueri Cantores Málaga. Los martes a las 18.00 horas, los miércoles a la misma hora y los jueves a las 18.00 horas.

Museo Centro de Arte Contemporáneo

En la primera semana de diciembre se ha inaugurado la exposición 'Mujeres Diosas de Ricard Terré'. Otra de las muestras inauguradas recientemente son 'Cómo batir la imaginación para que no se corte' de Rafael Pérez Estrada, 'Rebajes. Del Óvulo al origen', 'Un viaje a la inversa; Françoise Vanneraud: El peso de la fragilidad; Ayer' y 'Colección 1940-1990' así como la proyección audiovisual 'Dervish 8 de Jennifer Steinkamp'.

En cuanto a las actividades, se ha programado el campamento infantil de Navidad para niños de entre 5 y 12 años 'Un plan ¡Brill-arte!', que se llevará a cabo el 23, 24 y el 30, 31 de diciembre. Además, los sábados de diciembre se ha programado el taller familiar 'Entre lo visible y lo invisible' y el 20 de diciembre se podrá hacer la visita taller de boceto urbano 'Dibujantes en el puerto'. Todas las actividades requieren inscripción previa.

Durante este periodo también se realizarán visitas especiales a la Cuesta de La Coracha el 14 de diciembre y al Parque de Málaga los viernes de diciembre.

Colección del Museo Ruso

En la Colección del Museo Ruso se puede ver hasta mayo de 2026 la muestra 'Valery Katsuba. Realismo Romántico I. Fotografías (2000-2025)', 'Anna Pávlova: una vida sin fronteras', 'Pensando en bucle; Hidden Jungle¡ de Chen Chumnu y 'Miles de millones de años' de Ángeles Sioli.

En cuanto a las actividades durante este periodo destaca 'Sábados en familia', los días 6 y 20. Las visitas se mantiene los martes, jueves y viernes y el domingo. El lunes 5 de enero, el centro abrirá sus puertas. Los miércoles 24 y 31 de diciembre habrá mediación en sala.

En cuanto a los talleres para adultos, 'Desconectando en el museo'. Esta actividad está dividida en 2 sesiones, que se llevarán a cabo el 11 y el 18 de diciembre. Además, el 21 de diciembre se llevará a cabo el encuentro narrativo-musical La palabra da la nota de dedicado a 'El cascanueces' de Tchaikowski con Gil de Gálvez.

Málaga Espacio Expositivo Tabacalera

En el espacio se puede ver hasta el 30 de mayo de 2026 'Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020)'. Desde el 4 de diciembre hasta el 30 de septiembre de 2026, los visitantes pueden disfrutar de la muestra 'El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias' en la colección de Alejandro Sanz Peinado.

En cuanto a los talleres especiales para Navidad, se han programado para el viernes 26 de diciembre, el sábado 27, el martes 30, el viernes 2 de enero y el sábado 3.

Museo Casa Natal Picasso

Se puede disfrutar de la exposición 'Picasso: vida con Françoise en la Sala de Exposiciones Temporales'. Esta exposición presenta una cuidadosa selección de grabados realizados por Pablo Picasso, en los que la figura de Françoise Gilot (1921-2023) emerge como un eje central.

En cuanto a las actividades de este espacio, Picasso en familia los sábados 13 y 20 de diciembre. La actividad está indicada para familias con menores de entre 3 y 12 años. Los talleres de 'Navidad en familia', el viernes 26 y sábado 27; el lunes 29 y martes 30 diciembre; y el viernes 2 y el sábado 3 de enero.

El taller está dirigido a menores de entre 5 y 12 años. La visita combinada de Museo Casa Natal + exposición temporal se mantiene durante estas fechas los martes, los sábado.

Centre Pompidou Málaga

En el Centre Pompidou Málaga se puede visitar durante estas fechas 'To open eyes. Miradas de artista' hasta el 31 de enero de 2027, La muestra 'AM CB' de Annette Messager y Christian Boltanski, disponible hasta el 6 de abril de 2026.

En el Espacio Público Joven está actualmente la instalación inmersiva It's playtime! dirigida al público de 0 a 8 años. Se compone de 7 esculturas-juegos y se concibe como un terreno de juego experimental donde el cuerpo es el elemento motor que activa los distintos dispositivos.

En cuanto a las actividades, se han programado talleres de Navidad 'Boltanski y Messager: según se mire(n)', destinado a participantes de entre 13 a 17 años. La actividad se divide por grupos el primero, el 26 y el 27 de diciembre y el segundo el 2 y el 3 de enero de 2026.

Museo Carmen Thyssen Málaga

En este espacio se puede ver el belén napolitano con figuras realizadas a mano en el taller de Rafaelle Gabardella y montado por la Archicofradia de los Dolores de San Juan. Se podrá ver en el patio del museo hasta el 5 de enero y es gratuito.

También en el patio del museo los asistentes podrá disfrutar de la programación de conciertos gratuitos el 11 de diciembre, actuará el coro Nostro Tempo; el 12 de diciembre es el turno del coro Discantus; el 17 actuará la agrupación músico - vocal Pan con Aceite; el 18 de diciembre será el turno de la coral Santa Cecilia; y el 19 de diciembre, cerrará el ciclo el coro del Colegio de Abogados de Málaga.

En cuanto a las actividades, se han programado para el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre sesiones culturales al ritmo de villancicos y cantos tradicionales. También en este espacio se llevará a cabo la actividad 'Bebecuentos', el domingo 21 de diciembre, en dos pases.

El lunes 22 y el martes 23 de diciembre se desarrolla la actividad 'Museo de Navidad' con programas distintos cada día dirigido a menores de entre 5 a 12 años.

Bibliotecas municipales

También en estas fechas, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga presenta un programa navideño que incluye talleres y cuentacuentos para niños y familias. Las actividades gratuitas de este programa especial son gratuitas y se distribuyen en las bibliotecas de los distritos Centro, Cruz del Humilladero y Puerto de la Torre.

Teatros

En el Teatro Echegaray, el 7 de diciembre 'La Insostenible Big Band, el 12, 13 y 14 'Tierra Mía'; el 17 y 18 'El viaje al planeta de todo es posible'; la compañía malagueña El Espejo Negro festeja su 35 Aniversario los días 19 y 20 con 'Es-Puto Cabaret', y el 21 de diciembre 'El sueño de los títeres'.

En el Cervantes, el 9 de diciembre 'Puro Cádiz. Villancicos Flamencos'. Al día siguiente, concierto de Antílopez. El 11 y 12 y el 18 y 19 de diciembre concierto dedicado a Mahler en primer lugar y el concierto dedicado a El Mesías de Händel. El 13 de diciembre actuará Encarni Navarro y su Zambombá, y el domingo 14 la zarzuela 'Doña Francisquita'.

El 20 de diciembre, concierto del grupo Revólver. El 22 concierto del South Carolina Gospel Choir. Los días 26, 27 y 28 la cita anual solidaria con Dani Rovira. El 29 'El lago de los cisnes' del Ballet Clásico Internacional. Al día siguiente actuará la orquesta Fundación Barenboim - Said.

El 3 de enero el Concierto Extraordinario de Año Nuevo a cargo de la OFM, el 4 y 5 'Peter & Pan' y el 6 el ballet de Kiev y la representación del Cascanueces.

Música

Durante estas fechas, la Banda Municipal de Música ha programado conciertos especiales el sábado 13 de diciembre, el 14, 15, 16 y 20.

Y el recinto Eduardo Ocón ha programado el Festival de Teatro en Familia en Navidad durante los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero de 2025 a las 12,00 horas. La actividad es gratuita e incluye las actuaciones El Secreto de Xing Lú; La ratita presumida; El saco mágico de Papa Noel; Tiriticlow; ¿Quién dijo cuento?; y Vuelve la magia por Navidad.