Primeros mercadillos de Navidad en Málaga

La Navidad se apodera también de la agenda de mercadillos de este fin de semana en Málaga. En la capital, los tradicionales puestos del Paseo ... del Parque levantarán la persiana hasta Reyes, como suele ser tradicional. También este viernes se inaugurará el Mercado de Navidad de Muelle Uno, que permanecerá abierto diariamente de 10 a 22 horas hasta el 11 de enero.

Cáritas Parroquial de Santa María de la Victoria y San Lázaro pondrá en marcha, por tercer año consecutivo, un mercadillo solidario que se celebrará este jueves de 17 a 21 horas, y el viernes, de 12 a 21 horas, en la plaza del Santuario de la Victoria. Más detalles.

En la provincia, la Plaza de la Constitución de Fuengirola acogerá una veintena de casetas con figuritas navideñas, dulces típicos, juguetes, adornos y productos artesanales hasta próximo 21 de diciembre. En Mijas, también en la plaza de la Constitución se instalará el mercado navideño que permanecerá abierto hasta el 5 de enero con una decena de cabañas donde se podrá adquirir productos de artesanía, gastronomía y otros artículos de comercios locales en horario de 11 a 19 horas.

En Benalmádena, cerca del puerto deportivo se desarrollará el Puerto Market, que tomará el Paseo de las Estrellas y la calle La Fragata el sábado en horario de 11:00 a 20:00 horas, y el domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Además, las distintas celebraciones gastronómicas que se celebra este fin de semana en la provincia también contarán con mercados donde adquirir embutidos, quesos y otros alimentos como por ejemplo en la Fiesta de la Chacina de Benaoján, en la Fiesta de la Chanfaina de Totalán o en la Feria del Mosto y la Chacina de Colmenar.