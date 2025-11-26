Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Artesanía en 'Puerto Market' este fin de semana. Ch. Markets

Primeros mercadillos de Navidad en Málaga

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:02

La Navidad se apodera también de la agenda de mercadillos de este fin de semana en Málaga. En la capital, los tradicionales puestos del Paseo ... del Parque levantarán la persiana hasta Reyes, como suele ser tradicional. También este viernes se inaugurará el Mercado de Navidad de Muelle Uno, que permanecerá abierto diariamente de 10 a 22 horas hasta el 11 de enero.

