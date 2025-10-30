Playmobil, artesanía y más en los primeros mercadillos de noviembre en Málaga

Noviembre arranca este sábado con una variada agenda de mercadillos. Por un lado, los fans de Playmobil tienen su cita mensual en el Málaga Factory ( ... parque comercial Málaga Nostrum), que celebra su popular Mercadillo de los Clicks de 10 a 20 horas. Otro fijo de estas fechas, pero en la provincia, es el mercado agro-artesanal en Genalguacil organizado por la asociación Genial Genal, que se podrá visitar desde las 12 a las 18 horas en la plaza del municipio.

Además, el viernes al domingo podrá disfrutarse en el puerto deportivo de Benalmádena de 'Puerto Market', un mercadillo en el recinto portuario que en su primer día estará disponible de las 18 a las 00 horas, el sábado de las 11 a las 20 horas y el domingo de 11 a 18 y que se celebrará en paralelo a las actividades de Halloween previstas este fin de semana.

El domingo habrá una nueva edición del Zoco de Muelle Uno, que será de las 11 a las 19 horas y que se celebrará en paralelo al Mercado de Otoño, abierto hasta el próximo 16 de noviembre todos los días, de 10 a 22 horas.