La Pista de Hielo de Benalmádena inicia una nueva temporada

Llega el otoño, y un año más el Palacio de Deportes de Benalmádena brinda al público la experiencia única y gozosa de patinar sobre hielo. ... sobre hielo. Pista de Hielo Benalmádena es la única instalación de este tipo que hay en toda la comunidad andaluza. El pasado viernes 17 de octubre inició su nueva temporada, cargada de novedades y mejoras.

«Cada año tratamos de ofrecer un paso más en cuanto a la calidad de nuestras instalaciones y servicios», explica Enrique Cantillo, uno de los gerentes de Palacio de Deportes Benalmádena. «Mantenemos una escucha activa de las peticiones de nuestros clientes, para incorporarlas a nuestra oferta de actividades y así seguir mejorando y adaptándonos mejor a sus necesidades y demandas, ofreciendo cada temporada un producto de mayor calidad», añade. Así, sus responsables aprovechan cada año el cierre de las instalaciones durante el verano para renovar y mejorar sus instalaciones «para seguir ofreciendo un servicio de calidad y seguridad».

La pista de hielo cuenta con más de 650 metros cuadrados de superficie de patinaje, capacidad para 180 patinadores y una espectacular iluminación con 64 focos de luces LED. A su vez, dispone de parking subterráneo con 99 plazas, para ofrecer la máxima comodidad al visitante. Como cada temporada, las instalaciones permanecerán activas hasta el 1 de mayo.

Actividades para todas las edades

La Pista de Hielo de Benalmádena ofrece al público una amplia oferta de actividades para todas las edades, empezando por su completa variedad de cursos de patinaje, que permiten a los niños iniciarse desde los 4 años, además de clases para adultos. Por otra parte, cuentan con formación específicamente orientada a los deportes de invierno: patinaje artístico y hockey sobre hielo (para niños y adultos). Incluso brindan la posibilidad de una formación adaptada a cada perfil a través de sus clases privadas.

También ofrecen sesiones públicas de patinaje libre (con precios reducidos para abonados, menores de 16 años y grupos de más de 10 personas), los martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

La Pista de Hielo también cuenta con la opción de organizar cumpleaños, gracias a la cafetería con la que cuenta, garantizando celebraciones verdaderamente memorables.

Y mantienen un vínculo estrecho con la educación, brindando programas escolares adaptados a centros educativos. Igualmente, suponen un recurso para la conciliación familiar, gracias a los campamentos que organizan en Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.

La Pista de Hielo es un recurso de primer orden para el deporte élite: actualmente es sede del Club Iceskating Benalmádena, un referente en el patinaje artístico andaluz que cuenta con patinadoras que compiten a nivel nacional e internacional.

Consulta su web para acceder de forma sencilla a la compra de entradas, y estar al día de su completa oferta de cursos y actividades.

La oferta complementaria del Palacio de Deportes

La Pista de Hielo se aloja en el interior del Palacio de Deportes de Benalmádena, enriqueciendo así su propuesta con una amplia variedad de instalaciones deportivas: piscina climatizada cubierta de 25 metros, sala fitness indoor de más de 600 m² y outdoor de más de 500 m², y salas de actividades dirigidas, con más de 170 horas semanales de programación

«Todo ello pensado para fomentar el deporte, la salud y el bienestar de nuestros usuarios», recalca Enrique Cantillo.

Inauguración solidaria

El Palacio de Deportes de Benalmádena dotó de un carácter especialmente solidario a la inauguración de la temporada 2025-2026 de la Pista de Hielo el pasado viernes 17 de octubre. Bajo el lema 'Todos con Leonor', el evento reunió a numerosos vecinos y visitantes en una gran fiesta solidaria organizada a beneficio de la joven de la localidad que necesita apoyo económico para hacer frente a los tratamientos médicos derivados de su grave enfermedad.

La totalidad de los fondos obtenidos, tanto por las entradas solidarias como a través de la Fila 0 habilitada por Bizum, se han destinado íntegramente a esta causa. Los asistentes disfrutaron de una tarde llena de actividades para toda la familia: exhibiciones de patinaje artístico, animación, pintacaras para los más pequeños, sorteos y muchas sorpresas que hicieron de la inauguración un momento inolvidable.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos, acompañado de la edil de Bienestar Social, Áurea Peralta, agradeció la participación y destacó el carácter solidario del municipio: 'Benalmádena ha vuelto a demostrar su enorme corazón. Ver a tanta gente unida por una causa como la de Leonor es un reflejo de los valores que compartimos como ciudad'.

El evento fue posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la asociación El Vuelo de las Libélulas. Desde la organización se ha agradecido el esfuerzo de los voluntarios, patrocinadores, artistas y colectivos participantes, así como el apoyo ciudadano, que convirtió esta inauguración en un gran ejemplo de solidaridad.

Más información:

Dirección: Av. Ciudad de Melilla, s/n, 29631 Benalmádena, (Málaga).

Teléfono: (+34) 951 135 931.

Web: https://pistadehielobenalmadena.com/