El paseo de Navidad de belén en belén en Málaga

La Navidad en Málaga es sinónimo de luces y música en la calle Larios, videomapping en la Catedral y puestos de artesanía en el Parque. ... Pero también es sinónimo de belenes y la ocasión ideal para realizar un recorrido haciendo parada en los diferentes nacimientos que decoran la ciudad. Las largas colas que se han registrado todos los días de este último puente del año para contemplar algunos de los clásicos belenes, como el del Ayuntamiento de Málaga, hablan por sí solas de que la tradición del paseo de Navidad de belén en belén se mantiene vivo.

Málaga cuenta este año con más de 70 belenes disponibles que van desde los clásicos que se montan en la Catedral o el Ayuntamiento hasta los más populares como el de La Mosca o Carretera de Cádiz. Todos ellos tienen su encanto y particularidades únicas que los hacen dignos de visitar.

Uno de lo más espectaculares se ha estrenado este fin de semana en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga. El belén municipal es clásico, monumental y cuenta con más de 400 figuras y detalles con referencias a Málaga. Ocupa una superficie de 150 metros cuadrados y narra las distintas escenas bíblicas en orden cronológico. En esta ocasión, la representación comienza con un gran paisaje marinero en un humilde barrio junto al mar, con un espetero vendedores de pescado y un carpintero que arregla una jábega. Mayores y pequeños disfrutan de una recreación que se puede visitar de diez de la mañana a dos de la tarde y de las 17.00 a las 21 horas.

Otro clásico es el que puede visitarse en la Catedral de Málaga. Ocupa una superficie de 70 metros cuadrados y contiene alrededor de 400 figuras de primer nivel. Ubicado en el trascoro de la Catedral, es el nacimiento que monta la Asociación Belenista de Málaga 'La Alcazaba'. El belén catedralicio incorpora cerca de un 25 por ciento de figuras nuevas y diferentes escenas novedosas, como la Huida a Egipto, con figuras creadas en exclusiva para ese momento, como los pintores de los frescos, al albañil midiendo con la plomada o a los arquitectos, en el suelo, revisando los planos.

Otro belén espectacular que merece una visita es el que se monta en la sede de la Diputación Provincial, en el distrito de Carretera de Cádiz. El belenista malagueño Diego Alonso, con la colaboración de Juan Francisco Moreno, ha creado un nacimiento interactivo con 1.900 figuras y rincones singulares de la provincia. Este año brinda una nueva orografía en su 90%, con algunas novedades como el puente del Tajo de Ronda y cuatro fuentes.

Pero hay muchos más: el que se monta en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, el del barrio La Mosca, el fragmento belenista del Museo de la Aduana, el del Museo del Vídrio... Todos ellos bien merecen incorporarlos a ese paseo navideño.

Uno de los que cuenta con una gran tradición, data desde 1992, y que escapa de los agobios habituales en estas fechas en el Centro de la ciudad es el ya mencionado de La Mosca. Un nacimiento de 22 metros de largo por cinco de ancho y que suma unas 2.000 figuras. El belén repasa las escenas bíblicas y tuvo su origen cuando un vecino del barrio, Félix Trujillo, descubrió un emplazamiento natural que permite que este nacimiento integre parte de esas rocas de la falda de la montaña, lo que le ha convertido en un referente en el que los más pequeños se quedan sorprendidos por la cantidad de elementos móviles y con ese recorrido que permite iniciar el recorrido con un belén de día y como por arte de magia contemplarlo también de noche.

Guía de belenes Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada Nacimiento. Al mismo tiempo, a través de este enlace de la web municipal puede consultarse esta guía.

También de manos del artesano Enrique Haro, el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres muestra este año un singular nacimiento que se puede visitar de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a siete, salvo los días festivos que no está abierto por la tarde. Y avanzando en este paseo por parte de esos 73 belenes que se distribuyen por los rincones de la capital de la Costa del Sol cabe mencionar también el que realiza la Asociación Cultural Zegrí en la parroquia de San Pablo. Se trata de un belén renacentista que se puede visitar de nueve de la mañana a una de la tarde y de 17.00 hasta las 20.00 horas.

Curioso también es el belén de la Cofradía Dolores del Puente que es de estilo napolitano, compuesto por sesenta piezas inspiradas en el barroco español y la arquitectura andaluza, que este año incorpora nuevas figuras realizadas por Jesús Rosa.

Y en este recorrido puede incluirse el belén del Cementerio Histórico San Miguel, que consta de veinte misterios artesanales bajo el título 'Una vuelta por los belenes de Sudamérica', de la colección de Alejandra Aranda, o el del Museo del Vídrio y Cristal, que muestra un belén compuesto por doscientas figuras de porcelana de Lladró.