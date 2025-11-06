Teatro, música de los Beatles y más planes con niños en Málaga este fin de semana

El centro comercial Miramar da la bienvenida a la Navidad con 'El poblado de los sueños de Navidad'. Desde el 7 de noviembre y hasta ... el 5 de enero ofrecerá actividades para toda la familia los fines de semana. La primera parte de los actos previstos comenzará este viernes a las 19:00 horas con un pasacalle en la galería del centro comercial y después mil afortunados tendrán acceso a través de un sorteo ya en marcha en exclusiva al Teatro de Inauguración de la Navidad de Miramar en la Terraza. A partir del sábado 8, las familias podrán visitar a Papá Noel adentrándose en un pasaje de luz y fantasía para recuperar la energía perdida de la Navidad. La aventura 'El poblado de los Sueños de la Navidad' tiene su inicio en el 'recibidor de los sueños' y todos los visitantes se convertirán en imprescindibles para que la magia de la Navidad no se pierda.

Sábado 'Una fiesta monstruosa', en la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Provincial de Málaga (Avenida Europa, 49) acoge este sábado 'Una fiesta monstruosa', donde se descubrirán algunos de los monstruos españoles más conocidos y sus historias. La cita arranca a las 11.30 horas en la sala infantil y finalizará con un taller de creación de monstruos. La entrada es gratuita y se puede ir disfrazado.

Sábado 'Las fábulas invernales de Esopo'

El narrador de fábulas Esopo llega este sábado al Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) con sus mejores historias y moralejas: ¿Cómo es posible que una tortuga venciese a una liebre?, ¿Por qué la hormiga prefirió pasar el verano trabajando? La respuesta a estas y otras preguntas se podrá obtener el día 8 en el teatro interactivo 'Las fábulas invernales de Esopo'. Será a las 12 de la mañana, con entradas a 6 euros, que incluye la visita al museo.

Sábado Feria de coleccionismo

El Málaga Factory (parque comercial Málaga Nostrum) ofrece este sábado una mezcla de nostalgia y diversión con la Feria de Coleccionismo de Juguetes Antiguos y Slot & Scalextric Experience, que se celebrará de las 11 a las 21 horas. Con entrada gratuita, podrán encontrarse ediciones limitadas y ofertas en marcas como Scalextric, Hot Wheels, Lego, Nancy, Tente o Exin.

Domingo 'Beatilitis', en La Cochera

¿Qué pasaría si los Beatles hicieran canciones para peques? En Cuentitis Musiquitis han querido responder a esa pregunta, adaptando las canciones más famosas del cuarteto de Liverpool a los niños. Así, 'Lady Madonna' se convierte en un canto de amor a 'Mami mandona'; se gritará 'No más deberes' al ritmo de 'Twist and shout', y por ejemplo 'Don't let me down' se transformará en 'He cateao'. Este divertido concierto será el domingo en La Cochera a las 12 de la mañana, con entradas a 9 euros.

Este fin de semana Fiesta del Conejo de Parauta

El conejo y la gastronomía serrana son protagonistas este fin de semana en Parauta, que del viernes 7 al domingo 9 celebra la Fiesta del Conejo. La celebración incluye música en directo, degustaciones y actividades para los más pequeños, especialmente el domingo. Más detalles

Domingo 'Olvido', en el Echegaray

El Teatro Echegaray acoge este domingo el montaje de teatro de objetos 'Olvido'. En este espectáculo, Olvido aparecerá como narradora de su propia historia y a través de la luz (teatro de sombras y luz negra), de los objetos, de la música original y la interpretación nos adentraremos en el mundo interior y en la memoria, que se sitúa como un ejercicio imprescindible para el autoconocimiento: saber de dónde venimos para entender mejor quiénes somos. Está dirigido a niños de 6 años en adelante y habrá dos funciones, a las 11 y las 13 horas, y el precio de las entradas es de 8 euros.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.