Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Olvido', el domingo en el Teatro Echegaray. T. E.

Planes en familia

Teatro, música de los Beatles y más planes con niños en Málaga este fin de semana

La Navidad llega al Miramar, 'Imagine' sigue con sus shows y fiestas de la provincia ofrecen actividades infantiles

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:10

Comenta
  1. Hasta el 24 de diciembre

    Llegada de la Navidad al Miramar

El centro comercial Miramar da la bienvenida a la Navidad con 'El poblado de los sueños de Navidad'. Desde el 7 de noviembre y hasta ... el 5 de enero ofrecerá actividades para toda la familia los fines de semana. La primera parte de los actos previstos comenzará este viernes a las 19:00 horas con un pasacalle en la galería del centro comercial y después mil afortunados tendrán acceso a través de un sorteo ya en marcha en exclusiva al Teatro de Inauguración de la Navidad de Miramar en la Terraza. A partir del sábado 8, las familias podrán visitar a Papá Noel adentrándose en un pasaje de luz y fantasía para recuperar la energía perdida de la Navidad. La aventura 'El poblado de los Sueños de la Navidad' tiene su inicio en el 'recibidor de los sueños' y todos los visitantes se convertirán en imprescindibles para que la magia de la Navidad no se pierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Teatro, música de los Beatles y más planes con niños en Málaga este fin de semana

Teatro, música de los Beatles y más planes con niños en Málaga este fin de semana