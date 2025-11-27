Planes con niños en Málaga en el último fin de semana de noviembre

La Navidad arrancará también este viernes a Muelle Uno, que recibirá como es tradición ya a Papá Noél. A partir de las siete de la ... tarde llegará con un desfile de color y música y acompañado de personajes navideños. Además, habrá un concierto gratuito de las Vintage Band. A partir del sábado, Papá Noél estará en La Fabulosa Casita Taller de la Navidad, donde se le podrá visitar tanto el día 29 como el 30 de las 17 a las 21 horas. En diciembre, los horarios serán los siguientes:

- Días 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18 de diciembre: 17:00 – 20:00

- Días: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 de diciembre: 17:00 – 21:00

El 24 de diciembre estará de 11:30 a 14:30 horas y los días 1, 9, 15 y 25 permanecerá cerrada.

Jueves Navidad en Vialia

Vialia Málaga recibirá este jueves a Papá Noel, que aparecerá desde los andenes acompañado por uno de sus elfos a las 18 horas para inaugurar la Navidad en este espacio comercial. Desde allí se dirigirá al escenario situado en el hall principal, junto al gran árbol de Navidad del centro y activará el botón que iluminará todo Vialia Málaga, inaugurando oficialmente la temporada navideña.

Además, los asistentes que lo deseen podrán conocerlo, hacerse fotos y entregarle su carta, en horario especial hasta las 22 horas. Para aquellos que no les sea posible asistir este día podrán hacerlo el sábado 29 noviembre o en diciembre los días 5, 6, 12, 13, 19, y 20 de diciembre en horario de 18 a 21 horas. Tras la marcha de Papá Noel, Vialia recibirá la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, que estarán en el centro para recibir cartas y saludar a los más pequeños los días 26 y 27 de diciembre, y 2 y 3 de enero.

Sábado Donación de sangre con superhéroes en el Aeromuseo

Una representación de superhéroes de Marvel y DC animarán este sábado a donar sangre en Málaga. Será en el Museo Aeronáutico, que acoge una nueva campaña de donación de 10 a 14 horas. Además, recogerán juguetes nuevos y material escolar que se repartirán entre los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga y se regalarán obsequios entre los donantes, que podrán disfrutar de una jornada de puertas abiertas también. Más detalles

Sábado y domingo 'Rumbo a lo Retro'

El Puerto Deportivo de Benalmádena acoge este fin de semana 'Rumbo a lo Retro', una cita cultural, musical y de ocio que forma parte del Plan Rumbo al Puerto. Comenzará el sábado de 11:30 a 13:30 horas con un taller de complementos y chapas. Además a las 12:00 y a las 17:30 horas se podrá disfrutar del concierto gratuito de la banda de versiones 90Roll, en el espacio del Arco Escénico, en lo que será un espectáculo donde se podrá viajar en directo por la década de los noventa. El domingo 30, de 11:30 a 13:30 horas, se realizará de nuevo el taller de complementos y chapas y a las 12:30 horas actuará Señor Mirinda, con lo mejor del pop y el rock de los 80 y los 90. Además, estará abierto el mercadillo Puerto Market en el Paseo de las Estrellas y en calle La Fragata el sábado en horario de 11:00 a 20:00 horas, y el domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Domingo 'Caperucita Roja', en La Cochera

Jabetín Teatro lleva este domingo a La Cochera el clásico 'Caperucita Roja', que se representará a las 12 horas. Seis son los personajes que darán vida a este cuento; un narrador sorprendente y divertido que viene de otro cuento, una madre latina muy rumbosa e inteligente, un superhéroe del bosque algo despistado, una niña caprichosa, un lobo vegetariano y una abuela muy moderna. El precio de las localidades es de 10 euros.

Domingo 'La magia de un trotamundos', en el Echegaray

David es un mago un poco chiflado que, con su divertido espectáculo, es capaz de transmitir parte de su locura a todo su público, tanto infantil como adulto. A través de sus juegos transporta a los espectadores a una montaña rusa de emociones donde la risa está asegurada. Esa es la base del espectáculo 'La magia de un trotamundos', que llega este domingo al Teatro Echegaray en dos pases: 11 y 13 horas. El precio de las entradas es de 8 euros.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.

Viernes Inauguración del alumbrado de Navidad

La Navidad llegará este viernes a Málaga con la tradicional inauguración del alumbrado, que este año estrenará un espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz', y que contará con 16 estrellas, 32 columnas laterales, así como 32 estelas o ráfagas. El acto comenzará a las 18.30 horas en la calle Larios y los responsables de darle al botón para encender la iluminación serán los artistas que forman parte del elenco de 'Imagine, el camino hacia los sueños'. A partir del viernes habrá varios pases para ver las luces todos los días (excepto el 24 de diciembre y el 1 de enero) hasta el próximo 5 de enero que serán a las 18:30 horas, 20:30 horas y 22:00 horas. Más detalles

Desde el viernes 'Alice Christmas', en La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad al jardín botánico histórico de La Concepción, ya que el popular cuento infantil 'Alicia en el país de las maravillas' será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave malagueño. Más detalles

Sábado Estreno del videomapping en la Catedral

La Catedral de Málaga también contará con una proyección arquitectónica o videomapping durante la Navidad y que se inaugurará el sábado. El show de este año es 'El pescador de sueños', rinde homenaje a los cenacheros y dura entre ocho y nueve minuto. Podrá verse a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre). Más detalles