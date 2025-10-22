Manga, teatro y talleres para niños este fin de semana en Málaga

La biblioteca de La Cala del Moral acoge este jueves a partir de las 17:30 horas un cuentacuentos, un encuentro con autor y un ... taller bajo el título Mara Turing ¡Invasión de móviles!, de la mano de La Seño de los Cuentos y Miguel Ángel Sáez. El taller estará dirigido a niños y niñas de hasta 14 años, con plazas limitadas y reserva en el correo bibliotecalacala@rincondelavictoria.es. El viernes, en la Biblioteca Antonio de Hilaria, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos 'La abuela Anacleta y su bicicleta'. Como cierre de la programación, se presentará el proyecto La Última Biblioteca - Escape Room Sonoro, a cargo del colectivo Jóvenes Clásicos a las 18:30 horas. Una propuesta que quedará implantada, a partir de ese momento para que los usuarios jóvenes a partir de 15 años, y adultos puedan disfrutar de la experiencia cada vez que visiten la biblioteca.

Del viernes al domingo Festival Manga Costa del sol

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona acoge del viernes al domingo la tercera edición del Festival Manga de las Costa del Sol Vol.3, uno de los encuentros más importantes dedicados al manga, el anime y la cultura japonesa contemporánea en Andalucía. Contará con pasarelas mini cosplay, con zona de videojuegos con torneos de distintas modalidades, y distintos expositores, donde los asistentes podrán encontrar stands de tiendas especializadas, artistas locales y autores manga, así como productos exclusivos. También habrá competiciones TCG, conciertos, gastronomía, talleres culturales, charlas y concursos de cosplay y la fiesta oficial OtakuDisco. La inauguración tendrá lugar el viernes a partir de las 16.00 horas, y cerrará a las 21.00 horas, mientras que el horario del sábado y del domingo será de 10.00 a 21.00 horas. Las entradas tienen un precio de un euro el viernes, de 3,50 euros el sábado y de 2,50 euros el domingo.

Sábado y domingo Yincana familiar en La Concepción

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción organiza este fin de semana una yincana familiar en la que los participantes tendrán que superar pruebas para ayudar a liberar los espíritus malos. También habrá un taller de manualidades y un photocall para inmortalizar los disfraces. Habrá varios turnos ambos días: 10:30, 11 y 11:30 horas. El precio es de 9 euros por persona, 6.90 la tarifa reducica. Para asistir es necesario reservar plaza con antelación.

Sábado y domingo 'Truco o Trato', en La Cochera

'Truco o Trato' es un espectáculo terroríficamente divertido, una celebración de la magia y la diversión de Halloween del Mago Nacho para disfrutar en familia. Podrá verse este sábado a las 17.30 horas y el domingo a las 12 en La Cochera Cabaret. El precio de las localidades es de 12 euros.

Sábado Teatro 'El caso del Violín Dorado'

El valiosísimo Stradivarius Dorado ha sido robado de un museo … y sólo los más audaces serán capaces de encontrarlo. Este es el argumento del montaje teatral 'El caso del Violín Dorado', que puede verse este sábado en el Museo Interactivo de la Música (MIMMA) a las 11.30 horas. Cuesta 6 euros e incluye la entrada al museo.

Sábado Fiesta del Mar en Estepona

El Puerto Deportivo de Estepona acoge este sábado la Fiesta del Mar, que bajo el lema 'Todo lo que el mar nos ofrece, nos regala y nos enseña', la jornada se enmarca en una iniciativa de la Diputación de Málaga que promueve la cultura y la sostenibilidad del litoral. Comenzará a las 10 horas con los cursos de vela, remo y pádel surf organizados por el Real Club Náutico de Estepona; habrá tres turnos, pensados para diferentes edades y niveles. A mediodía podrá disfrutarse de una paella solidaria y a las 17.30 horas se proyectará el documental 'Málaga sumergida'. El broche final lo pondrá el concierto de fin de fiesta, de 19 a 21 horas.

Hasta el 2 de noviembre El Galeón Andalucía, en Benalmádena

El Galeón Andalucía puede visitarse en el puerto deportivo de Benalmádena, donde permanecerá atracado hasta el próximo 2 de noviembre. Con cinco cubiertas accesibles al público, se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos. Más información

Domingo Taller familiar '¡Beethoven en acción!'

El Museo Interactivo de la Música (MIMMA) acoge este domingo el taller familiar '¡Beethoven en acción!', en el qeu a través de actividades de percusión corporal e instrumentos reales, los participantes conectarán con la música del genio alemán de forma dinámica y creativa. Comenzará a las 12 horas y las localidades cuestan 6 euros, con entrada al museo incluida.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.