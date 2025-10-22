Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manga, teatro y talleres para niños este fin de semana en Málaga

La Cochera y La Concepción se adelantan a Halloween

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:31

  1. Jueves y viernes

    Actividades por el Día de las Bibliotecas

La biblioteca de La Cala del Moral acoge este jueves a partir de las 17:30 horas un cuentacuentos, un encuentro con autor y un ... taller bajo el título Mara Turing ¡Invasión de móviles!, de la mano de La Seño de los Cuentos y Miguel Ángel Sáez. El taller estará dirigido a niños y niñas de hasta 14 años, con plazas limitadas y reserva en el correo bibliotecalacala@rincondelavictoria.es. El viernes, en la Biblioteca Antonio de Hilaria, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos 'La abuela Anacleta y su bicicleta'. Como cierre de la programación, se presentará el proyecto La Última Biblioteca - Escape Room Sonoro, a cargo del colectivo Jóvenes Clásicos a las 18:30 horas. Una propuesta que quedará implantada, a partir de ese momento para que los usuarios jóvenes a partir de 15 años, y adultos puedan disfrutar de la experiencia cada vez que visiten la biblioteca.

