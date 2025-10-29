¿Qué se puede hacer con los niños en Málaga este primer fin de semana de noviembre?

Las celebraciones de Halloween, que cada año van a más, protagonizarán el viernes, ya que en numerosos puntos de la capital y la provincia se ... podrá disfrutar de actividades como por ejemplo pasajes del terror, concurso de disfraces o el tradicional 'truto o trato' para conseguir caramelos. En algunos puntos incluso la celebración se extiende al sábado y/o al domingo. Esta es la guía de planes para este fin de semana.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.

Domingo 'Este país es un circo', en el Echegaray

'Este país es un circo' nos abre las puertas a las reflexiones de un bufón. Con el circo como vehículo y el público como cómplice, entre juegos, equilibrios, malabares el público podrá disfrutar de una hora de asombro, risas y también silencio. El espectáculo llega este domingo al Echegaray con dos funciones, a las 11 y las 13 horas. El precio de las entradas es de 8 euros.

Domingo 'Los tres cerditos', en La Cochera

La compañía malagueña Jabetín Teatro lleva este domingo a La Cochera el clásico 'Los tres cerditos'. La función será a las 12 de la mañana y el precio de las entradas es de 10 euros.

Hasta el 2 de noviembre El Galeón Andalucía, en Benalmádena

El Galeón Andalucía puede visitarse en el puerto deportivo de Benalmádena, donde permanecerá atracado hasta el próximo 2 de noviembre. Con cinco cubiertas accesibles al público, se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos. Más información