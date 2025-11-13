Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en la carpa Sohrlin. Migue Fernández

Planes en familia

Teatro, flamenco y castañas para niños en Málaga este fin de semana

Torrox inaugura su alumbrado navideño y siguen las funciones de 'Imagine. El camino hacia los sueños'

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:32

Comenta
  1. Hasta el 23 de noviembre

    'Mediterraneum', en Plaza Mayor

Los jardines sostenibles de Plaza Mayor se transforman en un espacio submarino de luz y color con 'Mediterraneum', una experiencia inmersiva gratuita donde el arte, ... la tecnología y la naturaleza se combinan para crear un recorrido sensorial único. Habrá proyecciones, luces y reflejos marinos con un mensaje importante: la presencia de plásticos en los océanos nos recuerda que proteger el Mediterráneo depende de todos nosotros. La experiencia termina con un mensaje optimista: pequeños gestos pueden devolverle la vida al mar. Puede visitarse todos los días hasta el 23 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas.

