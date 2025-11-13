Teatro, flamenco y castañas para niños en Málaga este fin de semana

Los jardines sostenibles de Plaza Mayor se transforman en un espacio submarino de luz y color con 'Mediterraneum', una experiencia inmersiva gratuita donde el arte, ... la tecnología y la naturaleza se combinan para crear un recorrido sensorial único. Habrá proyecciones, luces y reflejos marinos con un mensaje importante: la presencia de plásticos en los océanos nos recuerda que proteger el Mediterráneo depende de todos nosotros. La experiencia termina con un mensaje optimista: pequeños gestos pueden devolverle la vida al mar. Puede visitarse todos los días hasta el 23 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas.

Viernes La Navidad llega a Torrox

El Ayuntamiento de Torrox encenderá e inaugurará oficialmente el alumbrado de Navidad este viernes. Desde las 18 horas, la céntrica plaza de la Constitución recibirá la actuación de todos los coros del municipio. Además, se instalará un mercadillo y se repartirán churros, chocolate y castañas entre los asistentes siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Viernes y sábado Hashtag Castañas en Jubrique

Degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, senderismo y música, entre otras actividades pensadas para toda la familia, se podrán disfrutar este viernes y el sábado en Jubrique en el evento Hashtag Castañas, que incluye además la presentación de un chocolate con castañas de Sabor a Málaga. Más detalles

Domingo 'AflamencArte', en el Echegaray

'AflamencArte' reflexiona sobre el flamenco y sus orígenes a través de diferentes artistas y disciplinas. Este montaje, que llega el domingo al Teatro Echegaray cuenta la historia de Paquita, que es superfán de 'la Rosalía' y quiere conocer más sobre el flamenco. En el colegio, guiados por la maestra doña Alegría, del conserje don Taranto y por la gracia de 'el Duende', conocerán como nunca antes a Lorca, a Lola Flores o a Bambino. Habrá dos funciones, a las 11 y las 13 horas. El precio de las localidades es de 8 euros.

Domingo 'La mansión encantada... de conocerte'

'La mansión encantada… de conocerte', es una divertida obra de teatro infantil, recomendada para niños a partir de los 4 años que llega este domingo a La Cochera Cabaret (12 horas). Los asistentes participarán en varios experimentos y se tratarán temas como la higiene personal, la alimentación y sobre todo, el bullying. Las entradas cuestan 9 euros.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.