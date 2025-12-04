¿Qué se puede hacer en Málaga con los niños en el puente de diciembre?

El Auditorio Municipal Cortijo de Torres acoge desde este viernes un Parque de navidad, que contará con la casa de Papá Noél, un Árbol Mágico ... y una pista de hielo exterior, considerada la más amplia de Andalucía. El horario es de lunes a viernes a partir de las 17 horas y los fines de semana y festivos a partir de las 12. La entrada al recinto y la visita al parque son gratis, y los precios de las otras actividades son:

-Pista de hielo 9€.

-5 pases pista de hielo 40€.

-Atracciones 3,5€.

-Bonos 7 atracciones 20€.

-Viaje a casa de Papa Noel 5€.

Sábado Relatos sin fronteras

La Cochera Cabaret acoge este sábado un cuentacuentos muy especial con actividades interactivas para niños y niñas de 6 a 12 años en apoyo a Relatos Sin Fronteras, una plataforma digital que adapta cuentos y relatos a formatos accesibles para personas con discapacidad visual, dificultades lectoras o situaciones de vulnerabilidad. Además, ofrece recursos a docentes y familias para fomentar el poder educativo y transformador de las historias. El espectáculo será a las 12 de la mañana y el precio de las entradas es de 8 euros.

Del viernes al domingo K Pop Fever

El Auditorio Muncipal de Benalmádena acoge los días 5, 6 y 7 el K-Pop Fever, un espectáculo que une música, baile y estética futurista para transportar al público al corazón del universo coreano más vibrante. El musical combina el lenguaje visual y sonoro del K-Pop con una historia universal: soñar, caer y levantarse para brillar juntos. A través de las canciones originales de la película 'K-Pop Fever', seguimos a un grupo de jóvenes artistas que luchan por alcanzar su sueño de triunfar en la música y conquistar nuevos públicos en todo el mundo. Precio de las entradas: 15 euros, a la venta en la web.

Sábado Mercadillo de Playmobil

El Málaga Factory acoge este sábado su cita mensual con los Playmobil en el mercadillo de los clicks, que se celebrará de 10 a 21 horas. Además, desde este viernes podrá visitarse en ese mismo espacio el belén solidario de Playmobil que organiza la asociación Mercader. Permanecerá instalado hasta el 5 de enero de 2026 y podrá verse todos los días (excepto festivos) de 11 a 14 horas y de 17 a 20. El donativo para la entrada es de un euro. Más mercadillos del fin de semana

Domingo 'Tributo Musical: Navidad, Sueña y Canta'

'Tributo Musical: Navidad, Sueña y Canta' es un espectáculo familiar donde el público disfrutará en directo de grandes éxitos de Disney como El Rey León, Aladdín, La Sirenita, Frozen y otros. Llega este domingo (12 horas) a La Cochera y el precio de las entradas es de 7 euros.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.

Hasta el 4 de enero Videomapping en la Catedral

La Catedral de Málaga también exhibe una proyección arquitectónica o videomapping durante la Navidad un año más. El show en este ocasión es 'El pescador de sueños', rinde homenaje a los cenacheros y dura entre ocho y nueve minutos. Podrá verse a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre). Más detalles

Hasta el 6 de enero 'Alice Christmas', en La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad al jardín botánico histórico de La Concepción, ya que el popular cuento infantil 'Alicia en el país de las maravillas' será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas en este emblemático enclave malagueño. Más detalles

Hasta el 6 de enero Alumbrado de Navidad

La calle Larios estrena este año un nuevo espectáculo lumínico bautizado como 'Natividad de luz'. El alumbrado permanecerá encendido entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingos, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 6.00 horas del día siguiente. Más detalles