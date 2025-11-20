Feria de la ciencia, taller infantil de tortitas y otros planes con niños en Málaga

El Centro Cultural MVA de calle Ollerías acoge este viernes un Feria de la Ciencia con entrada libre hasta completar aforo. Las actividades se realizarán ... de forma continuada desde las 17:00 horas hasta las 19:30 horas. La cita, que contará con sala infantil, incluirá talleres de programación con Nintendo Switch, programación con Roblox, Escape room así como observación con telescopios si la climatología lo permite.

Este fin de semana Hashtag Castañas: Jubrique celebra su gran fiesta gastronómica

La localidad de Jubrique celebra este fin de semana su cita gastronómica Hashtag Castañas, una cita para promocionar este fruto identitario del Valle del Genal. El evento, cancelado el pasado fin de semana por las lluvias se celebrará en la Plaza de Andalucía de Jubrique, donde se presentará la novedad de esta edición: el chocolate con castañas de Sabor a Málaga creado por Maychoco y Cabañas entre Castaños. Habrá degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, senderismo, música, mercado de productores locales... para los más peques habrá un taller infantil de tortitas para niños de 4 a 14 años. Más información, aquí.

Sábado y domindo Fiesta del Pan Duro con ludoteca y talleres infantiles

El Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y La Leonera Comunicación, en colaboración con la Asociación Carta Malacitana, el Horno de Leña Pinto del Valle y el Club de Montaña del Valle de Abdalajís, organizan una nueva edición de la Fiesta del Pan Duro, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en esta localidad malagueña. Durante todo el fin de semana, el municipio se llenará de sabor, actividades y ambiente festivo para rendir homenaje a uno de los productos más humildes y esenciales de la gastronomía malagueña: el pan. La cita invita a vecinos y visitantes a «aprovechar hasta la última miga», lema de esta edición, con una completa programación que combina gastronomía, cultura, tradición y ocio familiar. Habrá degustaciones, cata, visitas guiadas o senderismo. El evento se complementa con un Mercado de Productos Locales y Artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11:00 a 17:00 horas.

La Fiesta del Pan Duro pone un acento especial en el público infantil, ya que habrá talleres de elaboración de pan impartidos por el Horno de Leña Pinto y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón, abierta ambos días en horario de mañana y tarde, para que los niños puedan divertirse mientras los adultos disfrutan de la ruta gastronómica.

Hasta el 23 de noviembre 'Mediterraneum', en Plaza Mayor

Los jardines sostenibles de Plaza Mayor se transforman en un espacio submarino de luz y color con 'Mediterraneum', una experiencia inmersiva gratuita donde el arte, la tecnología y la naturaleza se combinan para crear un recorrido sensorial único. Habrá proyecciones, luces y reflejos marinos con un mensaje importante: la presencia de plásticos en los océanos nos recuerda que proteger el Mediterráneo depende de todos nosotros. La experiencia termina con un mensaje optimista: pequeños gestos pueden devolverle la vida al mar. Puede visitarse todos los días hasta el 23 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas.

Hasta el 13 de diciembre Festival familiar en Rincón

El Centro comercial de Rincón de la Victoria celebra cada sábado y hasta el próximo 13 de diciembre su 'Festival Familiar', una actividad para compartir con los más pequeños de la casa. Cada jornada se celebra una actividad de magia, teatro, payasos, circo o cuentos. Se hará dos pases: a las 18:30 y a las 19:30 horas, respectivamente. La actividad es gratuita y no es necesario reservar plazas. En concreto, este sábado 22 de noviembre habrá un espectáculo de títeres: 'Aventura pirata', de la compañía Parlanchín Animación.

Hasta enero de 2026 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.

Domingo 23 Caperucita roja

Jabetín Teatro presenta en La Cochera Cabaret el cuento popular de Charles Perrault con una excelente puesta en escena y con divertidos personajes que nos harán disfrutar y aprender con todas sus peripecias. Seis son los personajes que darán vida a este cuento; un narrador divertido que viene de otro cuento, una madre latina muy rumbosa e inteligente, un superhéroe del bosque algo despistado, una niña caprichosa, un lobo vegetariano y una abuela muy moderna. A partir de las 12.00 horas.