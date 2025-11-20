Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Centro Cultural MVA de calle Ollerías acoge este viernes un Feria de la Ciencia con entrada libre Migue Fernández/ archivo
Agenda familiar

Feria de la ciencia, taller infantil de tortitas y otros planes con niños en Málaga

Jubrique organiza este fin de semana su cita gastronómica 'Hashtag Castañas' mientras que Valle de Abdalajís celebra su 'Fiesta del Pan Duro' con ludoteca y talleres infantiles

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:04

  1. Viernes 21

    Feria de la ciencia

El Centro Cultural MVA de calle Ollerías acoge este viernes un Feria de la Ciencia con entrada libre hasta completar aforo. Las actividades se realizarán ... de forma continuada desde las 17:00 horas hasta las 19:30 horas. La cita, que contará con sala infantil, incluirá talleres de programación con Nintendo Switch, programación con Roblox, Escape room así como observación con telescopios si la climatología lo permite.

