Muelle Uno, otra forma de sentir la Feria

La semana grande de Málaga ya está aquí: esa en la que malagueños y visitantes redescubren la ciudad con los sentidos siempre a flor de ... piel. Y en Muelle Uno, un año más, proponemos una alternativa distinta, pero igual de sensorial y divertida: un espacio para vivir la Feria de forma creativa, en familia y frente al mar.

Del 16 al 24 de agosto, de 19:00 a 21:30 h, nuestra Miniferia de los Sentidos llenará la Plaza de Gerencia (justo detrás del Mercado de Verano) con actividades diseñadas para los más pequeños: niñas y niños de entre 2 y 10 años podrán jugar, imaginar y explorar a través de los sentidos.

Tipis, juegos gigantes, actividades sensoriales y un entorno seguro y participativo en el que cada tarde se convierte en una aventura distinta. Todas las actividades son gratuitas, por orden de llegada, sin necesidad de inscripción, y siempre acompañados de un familiar adulto. En definitiva una feria diferente para compartir, disfrutar y dejarse llevar por los sentidos.

Y además de una tarde llena de juegos, Muelle Uno ofrece todo para completar la visita: tiendas para todos los gustos y necesidades abiertas hasta las 23h, como Coolligan, Deichmann, Bailly Bijoux, Lacoste o la FC Barça Store o Real Madrid y la recién inaugurada Zapas, tienda especializada en calzado y complementos de tendencia. También puedes visitar nuestro Mercado de Verano, abierto todos los días de 11h a 23h.

¿Que tienes antojo de dulce? Puedes parar en Amorino, Martonela o Manolo Bakes, o simplemente pasear por nuestras terrazas con vistas a la bahía. ¿Hora de cenar? Restaurantes como O Mamma Mía, Cambara, Amigos, Gorki, Angus o Hard Rock Café ofrecen propuestas para todos los gustos.

Todo esto sin que tengas que estar preocupado por el aparcamiento. Y es que en Muelle Uno contamos con el parking con mayor rotación del centro de Málaga, con plazas XL, cargadores eléctricos y la app gratuita Pass&Pay para pagar desde el móvil. Así, incluso en Feria, aparcar es fácil, ágil y sin estrés.

Y si después de feria el cuerpo te sigue pidiendo planazos, para cerrar el mes de agosto vuelve el Tardeo Indie con DJ Sombra Doble para bailar al atardecer al ritmo grandes artistas. Anota la fecha: 30 de agosto a las 21h.

Este agosto la mejor Feria para la familia, en todos los sentidos, es la de Muelle Uno.