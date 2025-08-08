Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Muelle Uno

Muelle Uno, otra forma de sentir la Feria

SUR

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:57

La semana grande de Málaga ya está aquí: esa en la que malagueños y visitantes redescubren la ciudad con los sentidos siempre a flor de ... piel. Y en Muelle Uno, un año más, proponemos una alternativa distinta, pero igual de sensorial y divertida: un espacio para vivir la Feria de forma creativa, en familia y frente al mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muelle Uno, otra forma de sentir la Feria

Muelle Uno, otra forma de sentir la Feria