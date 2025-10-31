Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La construcción del camposanto podría estar vinculada con la masonería

Misterios y leyendas que erizan la piel en el Cementerio Redondo de Sayalonga

Este camposanto, que tiene en realidad forma de octógono, es conocido por su posible vinculación con la masonería y por la historia del Niño Gitano

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Es único en España por su forma octogonal, aunque popularmente desde hace muchas décadas se le conozca como el Cementerio Redondo. Es tan original que ... el guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar lo eligió como el representante de la provincia en su 'Música para Ocho Monumentos Andaluces'. Se encuentra en el pueblo de Sayalonga, el mismo que puede presumir de tener el callejón más estrecho de la provincia de Málaga.

