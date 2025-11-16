Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Mirador del Guarda Forestal: el lugar que ofrece mucho más que vistas panorámicas de la Sierra de las Nieves

Este enclave, declarado como monumento natural de Andalucía, fue inaugurado el 17 de diciembre de 1977 para rendir homenaje a una profesión fundamental para los bosques malagueños

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Es mucho más que un balcón natural desde el que contemplar valles y montañas de la Sierra de las Nieves. Es un lugar que invita ... a reflexionar sobre la importancia de una profesión esencial para los bosques andaluces. El Mirador del Guarda Forestal, inaugurado a finales de 1977, se levantó para homenajear a quienes dedicaron su vida a proteger los montes de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  5. 5 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  6. 6 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  7. 7

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  8. 8

    Vermús con acento malagueño
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Mirador del Guarda Forestal: el lugar que ofrece mucho más que vistas panorámicas de la Sierra de las Nieves

El Mirador del Guarda Forestal: el lugar que ofrece mucho más que vistas panorámicas de la Sierra de las Nieves