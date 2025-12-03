Mercadillos en Málaga en el puente de diciembre

El largo fin de semana de diciembre traerá también una amplia agenda de mercadillos a Málaga. Aquellos que los busquen con temática navideña, pueden pasear ... por Muelle Uno, que acogerá el domingo su Zoco y además el Mercado de Navidad, que puede visitarse diariamente de 10 a 22 horas hasta el 11 de enero. Cita imprescindible son los puestos tradicionales del Paseo del Parque, que una Navidad más están ya instalados y que tendrán en la acera de enfrente a la gran feria Sabor a Málaga, con la gastronomía como gran protagonista del jueves 4 al martes 9.

Además, del viernes al lunes abrirá el mercado internacional de Navidad de Torrox Costa, que contará con unos 30 expositores así como actuaciones, además de tres barras con gastronomía diversa, bebidas tradicionales de estas fechas y distintas variedades de cerveza artesanales. Puede visitarse de 12 a 00 horas en la avenida Esperanto, frente a la parada de taxis.

Por su parte, La Merced & Co también tendrá mucho de Navidad, pero también de moda, complementos y decoración en su cita mensual en la céntrica plaza de la Merced este domingo, de 11 a 19 horas y que contará con la presencia además de Policía Amigo, que recaudará fondos para sus proyectos. Otra convocatoria habitual en el primer fin de semana del mes es el mercadillo de los Clicks, que se llevará a cabo en el Málaga Factory este sábado de 11 a 21 horas.

En la provincia, las diversas citas gastronómicas también ofrecen mercadillos como es el caso de la Fiesta de la Zanahoria Morá en Cuevas Bajas o la feria de Artesanía y Gastronomía en Benalauría.