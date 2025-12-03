Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mercadillos en Málaga en el puente de diciembre

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:33

El largo fin de semana de diciembre traerá también una amplia agenda de mercadillos a Málaga. Aquellos que los busquen con temática navideña, pueden pasear ... por Muelle Uno, que acogerá el domingo su Zoco y además el Mercado de Navidad, que puede visitarse diariamente de 10 a 22 horas hasta el 11 de enero. Cita imprescindible son los puestos tradicionales del Paseo del Parque, que una Navidad más están ya instalados y que tendrán en la acera de enfrente a la gran feria Sabor a Málaga, con la gastronomía como gran protagonista del jueves 4 al martes 9.

