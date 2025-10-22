Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Artesanía en el Soho Mercado Urbano. Ch. M.

Gastronomía y artesanía en los últimos mercadillos de octubre en Málaga

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:47

La agenda de mercadillos de este último fin de semana de octubre en Málaga será algo más reducida que en ocasiones anteriores. Destaca el Mercado ... de Otoño, que continúa en Muelle Uno abierto todos los días de 10 a 22 horas, hasta el próximo 16 de noviembre.

