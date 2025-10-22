Gastronomía y artesanía en los últimos mercadillos de octubre en Málaga
Málaga
Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:47
La agenda de mercadillos de este último fin de semana de octubre en Málaga será algo más reducida que en ocasiones anteriores. Destaca el Mercado ... de Otoño, que continúa en Muelle Uno abierto todos los días de 10 a 22 horas, hasta el próximo 16 de noviembre.
Para aquellos que busquen productos saludables, el Ecomercado de la asociación Guadalhorce Ecológico se celebrará el sábado en el Parque Huelin de 9 a 14 horas y la artesanía y la moda serán protagonistas en el Soho Mercado Urbano, que llegará puntual a su cita mensual el domingo en la calle Tomás Heredia de 11 a 19 horas. Ofrecerá numerosos expositores con artesanía, complementos, bisutería y con moda para toda la familia, entre otros. Habrá también un taller de barro y la parcela solidaria estará tomada por las ONG Proyecto Berta, Oxfam Intermón en Málaga y Todos los caballos del mundo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión